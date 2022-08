Le grand Borje Salming des Maple Leafs de Toronto a reçu un diagnostic de SLA

L’ancien défenseur des Maple Leafs de Toronto, Borje Salming, a reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de SLA ou maladie de Lou Gehrig, a annoncé mercredi l’équipe.

Salming, qui a joué 16 saisons avec les Leafs (1973-1989) et a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1996, a déclaré dans un communiqué qu’il reconnaît qu’il n’y a pas de remède contre la maladie, mais dit qu’il existe des traitements disponibles pour ralentir le progression.

“Je ne sais pas comment seront les jours à venir, mais je comprends qu’il y aura des défis plus grands que tout ce à quoi j’ai jamais été confronté”, a déclaré Salming dans un communiqué. “Je reconnais aussi qu’il n’y a pas de remède, mais de nombreux essais sont en cours dans le monde et il y aura un jour un remède.

“Depuis que j’ai commencé à jouer au hockey sur glace quand j’étais petit à Kiruna, et tout au long de ma carrière, j’ai tout donné. Et je continuerai à le faire.”

La SLA est une maladie progressive du système nerveux qui entraîne une paralysie, une incapacité à avaler, une insuffisance respiratoire et finalement la mort, généralement dans les deux à cinq ans suivant l’apparition des symptômes.

Salming, 71 ans, est soigné dans sa Suède natale, où plus de 800 patients vivent avec la SLA.

Salming, à gauche, a fait partie de la première vague d’Européens à jouer dans la LNH. (La Presse Canadienne/UPC)

“La SLA est une maladie dévastatrice qui affecte non seulement les muscles, mais peut également affecter la personnalité et les fonctions cognitives”, a déclaré le Dr Caroline Ingre, médecin de Salming, dans un communiqué.

“Dans environ 70 % des diagnostics, la maladie commence par des symptômes de la moelle épinière, qui affaiblissent de plus en plus les bras et les jambes du patient, tandis que dans environ 30 %, elle commence autour de la bouche et de la gorge, entraînant des troubles de l’élocution et des difficultés à avaler, ” dit-elle. “Ces patients ont aussi souvent un impact émotionnel associé qui se manifeste par des rires ou des pleurs incontrôlables.”

Ingre, médecin-chef du département de neurologie de l’hôpital universitaire Karolinska près de Stockholm, a déclaré que la plupart des patients atteints de SLA éprouvaient des difficultés à respirer, les symptômes apparaissant le plus souvent la nuit. D’autres symptômes typiques comprennent des maux de tête matinaux, une somnolence diurne et un essoufflement pendant la journée ou en position couchée sur le dos.

La Société canadienne de la SLA estime que 3 000 Canadiens vivent avec la maladie.

Salming, une star européenne pionnière, a disputé 1 099 matchs avec les Leafs et se classe quatrième parmi les meilleurs marqueurs de carrière de l’équipe avec 768 points.

En 1997, il a été élu comme l’un des 100 plus grands joueurs de l’histoire de la LNH par un panel composé d’anciens joueurs, d’entraîneurs, de dirigeants et de membres des médias.