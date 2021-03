Peu d’hommes dans l’histoire de notre jeu étaient plus étroitement liés à une ville et à une franchise que Bob Plager ne l’était à St. Louis et aux Blues », a déclaré le commissaire de la LNH Gary Bettman dans un communiqué. Dans l’alignement pour le match inaugural des Blues le 11 octobre 1967, il a aidé sur le premier but de l’histoire de la franchise et a commis le premier penalty des Blues ce soir-là, commençant ainsi une association de 54 ans avec l’organisation.

De Kirkland Lake, en Ontario, Plager a disputé 29 matchs en trois saisons avec les Rangers avant de rejoindre les Blues. Il a récolté 20 buts, 126 aides et 802 minutes de pénalité en 644 matchs de saison régulière dans la LNH et a ajouté deux buts, 17 passes et 195 minutes de pénalité en 74 matchs éliminatoires. Les Bleus ont retiré son maillot n ° 5 en 2017, et il a rejoint le frère Barclays n ° 8 dans les chevrons.

