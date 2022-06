Le grand australien Glen Boss soutient Dettori pour rebondir | Nouvelles de la course

Le jockey triple vainqueur de la Melbourne Cup, Glen Boss, a soutenu Frankie Dettori pour continuer à montrer ses talents en selle.

Aujourd’hui à la retraite, Boss a gagné tout ce qu’il y avait à gagner en Australie et sera à jamais associée à Makybe Diva et ses trois victoires successives dans la “course qui arrête une nation”. Il a également remporté le Cox Plate sur la grande jument, comme il l’a fait avec So You Think, Ocean Park et Sir Dragonet.

Dettori et John Gosden sont en « congé sabbatique » très médiatisé, mais Boss a déclaré à Racing.com : « Il est toujours très bon dans son travail.

“Je l’aurais sur n’importe quel cheval, dans n’importe quelle course, n’importe quel jour de la semaine.”

Boss a également évoqué ce que c’est pour les jockeys de haut niveau vers la fin de leur carrière.

“Plus que jamais, vous devez être pressé et pressé et prouver et j’en ai eu marre”, a-t-il déclaré.

“C’est l’une des choses qui m’a empêché de rouler, j’en ai eu tellement marre de devoir essayer de me prouver à tout le monde tout le temps.”