Eco-Baby, TrailBuddy, Quility et TapeKing ne sont pas exactement des noms familiers, mais ils y travaillent. Leurs produits sont parmi les plus populaires de leurs catégories sur Amazon, représentant des millions de dollars de ventes annuelles. Ils sont également détenus et exploités par une seule société appelée Thrasio, qui récemment soulevé 750 millions de dollars de financement. Ce n’est qu’une parmi des dizaines d’entreprises capturer des marques Amazon à succès pour des millions de dollars. Plusieurs des plus grandes entreprises, dont Perch, Branded et SellerX, aspirent à devenir, en gros, les Unilevers et Procter & Gambles de l’économie des vendeurs tiers d’Amazon. Pour eux – et pour Amazon – 2020 a été une année de boom indéniable. Ces entreprises remodèlent déjà Amazon de manière à la fois visible et invisible pour ses clients, dont peu ont entendu leur nom mais beaucoup ont commandé leurs produits. Ils ont donné aux vendeurs d’Amazon un moyen d’encaisser leurs activités et ont aidé à créer une nouvelle classe de liste des palmes.

C’est une aubaine de la marque Amazon. Jusqu’où ira-t-il? Construire un meilleur siège d’appoint pour les chiens Un produit peut se retrouver sur Amazon de différentes manières. Tout comme un magasin physique, l’entreprise entretient des relations avec des fournisseurs dont elle stocke et vend les produits. Amazon exploite également des dizaines de marques privées, y compris Amazon Basics. Ces dernières années, cependant, la plupart des ventes sur Amazon ont été effectuées via Amazon Marketplace, où des millions de vendeurs extérieurs se font concurrence pour trouver des clients. Beaucoup paient Amazon pour stocker et expédier leurs marchandises, ce qui les rend éligibles à l’expédition Prime, via un arrangement connu sous le nom de Fulfillment by Amazon ou FBA. Ces vendeurs ont un accès précieux aux clients d’Amazon et à l’infrastructure logistique, mais ils font la plupart du travail seuls: études de marché, fabrication et approvisionnement de produits et prise de risques financiers individuels, le tout pour vendre des produits qui, pour la plupart des clients, ont été achetés sur Amazon. Robb Green a commencé à vendre sur Amazon Marketplace en 2015, après des années de travail dans le dropshipping comme une «bousculade» à un emploi dans la vente. («Il s’agit de 90% de marketing et de 10% de service client», a déclaré M. Green, 45 ans, à propos du dropshipping, une forme de commerce électronique dans laquelle les vendeurs ne fabriquent ni ne stockent les produits, mais les expédient aux clients, à la demande, auprès des fournisseurs. .) Découragé par les marges minces comme un rasoir et le manque de contrôle du dropshipping, M. Green a commencé à chercher à vendre ses propres produits. Il a suivi un cours en ligne – un «enseignement privé de niveau 101, peut-être 102», a-t-il dit – et a commencé à traîner sur Amazon pour trouver des idées de produits.

Il a fait une liste et a commencé à contacter des fournisseurs à l’étranger; quelques mois plus tard, lui et quelques amis avaient prévu d’assister à la foire d’importation et d’exportation de Chine à Guangzhou, une foire commerciale de longue date également connue sous le nom de foire de Canton, pour rencontrer des fournisseurs et rechercher des idées de produits Amazon. («Imaginez trois stades de football, mais à plusieurs niveaux, tous pleins», a-t-il déclaré.) M. Green s’était concentré à l’avance sur quelques catégories de produits. «La beauté d’Amazon est que vous savez qu’il y a une demande», a-t-il déclaré. Il s’est concentré très tôt sur les produits pour animaux de compagnie. Les sièges d’appoint pour petits chiens se vendaient bien, avait-il appris, mais les versions les plus populaires sur Amazon étaient, selon les critiques, fragiles et ne conviennent qu’aux très petits chiens. Lors du salon, M. Green a rencontré un fournisseur qui pourrait fabriquer quelque chose de plus solide. Il a visité une usine voisine et est parti confiant qu’il avait une chance de dominer cette sous-catégorie d’une sous-catégorie sur Amazon. Les premiers mois de l’entreprise ont été «brutaux», a déclaré M. Green, et la courbe d’apprentissage est raide. Cependant, une fois que son article a bien commencé à se vendre, les choses sont devenues encore plus difficiles. «Lorsque vous avez une entreprise basée sur l’inventaire, la plupart des gens ne pensent qu’à la première commande», a déclaré M. Green. Avec de longs délais de livraison de l’usine en Chine, il essayait presque immédiatement de déterminer le montant de ses deuxième et troisième commandes. Une sous-estimation nuirait non seulement aux ventes, mais au statut global de sa liste Amazon; une surestimation le viderait d’avance de liquidités et il encourrait des frais supplémentaires d’Amazon pour le stockage des stocks excédentaires dans ses entrepôts. Mis à part les douleurs croissantes, M. Green était encouragé. Son plan, dans la mesure où il en avait un, avait fonctionné; sur la base des ventes de quelques dizaines de sièges d’auto pour chiens par jour, son annonce lui rapportait de manière fiable un revenu mensuel de 5 000 $. «Si je peux faire cela avec un produit à moindre demande, je peux faire plus», se souvient-il en pensant. Il a commencé à se diversifier presque immédiatement, quittant son emploi et recherchant des sous-catégories Amazon plus prometteuses dans les ustensiles de cuisine, les suppléments et le café. Il croyait avoir un livre de jeu, peut-être un talent. Ce dont il avait besoin ensuite, c’était du capital. Investir davantage dans Amazon, commença-t-il à réaliser, nécessiterait d’abord de trouver une sortie.

Renverser la marque Amazon d’un milliard de dollars Par l’intermédiaire d’Empire Flippers, une entreprise qui met en relation les vendeurs d’Amazon avec des acheteurs potentiels pour leurs entreprises, M. Green a vendu l’entreprise de sièges pour chiens pour «six chiffres bas» à un investisseur individuel intéressé à l’utiliser comme un flux régulier de revenus. Dans les années qui ont suivi son voyage à Guangzhou, il a réuni une petite équipe dans le but de créer, puis de renverser, davantage d’entreprises Expédié par Amazon. «Les entreprises Expédié par Amazon ne sont pas idéales pour les flux de trésorerie, en particulier dans les premiers jours ou pendant une période de croissance rapide», a déclaré Justin Cooke, l’un des fondateurs de Palmes de l’Empire. «De nombreux entrepreneurs se retrouvent à recycler leurs profits en inventaire et en création de produits et ils n’ont pas la possibilité de réaliser la valeur qu’ils ont créée.» Offres Expédié par Amazon listé sur Empire Flippers, a déclaré M. Cooke, ont presque doublé en taille moyenne depuis 2018. La société a réalisé 15,7 millions de dollars de ventes Expédié par Amazon en 2018, 28 millions de dollars en 2019 et 55,5 millions de dollars en 2020. «À la mi-2020, nous travaillions avec des dizaines de sociétés de roll-up soutenues par le capital-investissement qui cherchaient à suivre les exemples de Thrasio et Perch et de capitaliser sur la tendance», a déclaré M. Cooke. Les offres agressives d’agrégateurs nouvellement vidés, y compris Thrasio, ont fait grimper les prix, tout comme une forte augmentation des ventes sur Amazon Marketplace pendant la pandémie de coronavirus. Juozas Kaziukenas, directeur général de Marketplace Pulse, une société de recherche sur le commerce électronique, estime que les vendeurs de Marketplace ont transféré plus de 300 milliards de dollars de produits en 2020 – un chiffre qui ferait d’Amazon Marketplace, selon ses propres termes, «la 42e plus grande économie du monde par PIB. »(À partir de 2021, Marketplace représente plus de la moitié des produits vendus sur Amazon.com et croît à un rythme plus rapide que le commerce de détail d’Amazon, selon la société.) Les estimations internes de Thrasio, basées sur le nombre de ménages distincts auxquels il a expédié des produits, placent ses produits dans 1 foyer américain sur 10.

«Tout ce que nous achetons est une solution à un problème quelconque», a déclaré Joshua Silberstein, fondateur de Thrasio. Une grande partie de ce qu’il recherche dans les acquisitions est évident: un bon produit, une différenciation, une chaîne d’approvisionnement solide et évolutive. D’autres facteurs sont plus spécifiques à Amazon. De bonnes critiques et un placement de recherche élevé sont extrêmement précieux et prennent du temps à acquérir. Les produits qui doivent être fréquemment modifiés ou actualisés sont plus difficiles, pour des raisons connexes. «Nous ne ferions pas quelque chose comme des drones», a déclaré M. Silberstein. «Peu importe la qualité d’un drone, quelqu’un d’autre en trouvera un meilleur.» Ce n’est pas le cas pour un désodorisant pour animaux comme Angry Orange, une acquisition que Thrasio qualifie fréquemment de réussite (30 millions de dollars de chiffre d’affaires l’an dernier, sur un achat de 1,4 million de dollars en 2018), ou TrailBuddy, sa marque de bâtons de randonnée, ou pour son listes étendues dans la literie, les fournitures d’artisanat, les glacières et les thermos. Ces priorités confèrent au portefeuille de Thrasio une qualité particulière et nettement amazonienne: un petit peu Bed Bath & Beyond, un petit peu QVC, un peu Home Depot, un petit peu Dick’s Sporting Goods, avec un soupçon de chaos aléatoire. (Filtres à air; butées de porte; une brosse électrique pour les roues de voiture, comme on le voit sur «Shark Tank».) M. Silberstein pense qu’il y a beaucoup plus d’entreprises Amazon saines à acquérir et de propriétaires prêts à vendre. «Lorsque vous réussissez vraiment sur Amazon, cela peut représenter 95% de votre valeur nette», a-t-il déclaré. «Vous êtes dans un endroit où il est difficile de se diversifier, et que faire si quelque chose ne va pas?» Le discours de Thrasio est, fondamentalement, un salaire et une promesse que l’entreprise est entre de bonnes mains. Beaucoup de ses 700 employés et plus ont de l’expérience sur le marché souvent imprévisible et impitoyable d’Amazon, ce qui est un avantage que la société maintient qui la distinguera de certains nouveaux concurrents, en particulier des sociétés de capital-investissement enthousiasmées par ce qu’elles considèrent comme une nouvelle classe d’actifs: Amazon Annonces. Il y a déjà quelques histoires à succès de vendeurs Amazon extraordinaires, peut-être la plus notable parmi elles Anker, la marque d’électronique qui s’est fait un nom en vendant des batteries; il est maintenant coté en bourse sur une bourse chinoise et ses produits sont vendus dans les magasins Apple. Pourtant, Anker est au cœur d’une marque native d’Amazon – une avec plus d’un milliard de dollars de ventes l’année dernière. À l’instar des vendeurs individuels, l’activité de Thrasio est toujours étroitement liée à celle d’Amazon, et son succès continu dépend dans une certaine mesure des désirs et des caprices d’Amazon.