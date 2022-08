Le grain ukrainien à destination du Liban dans le cadre d’un accord de guerre retardé

BEYROUTH (AP) – L’arrivée prévue dimanche du premier navire céréalier à quitter l’Ukraine et à traverser la mer Noire dans le cadre d’un accord de guerre a été retardée, ont déclaré un ministre du Cabinet libanais et l’ambassade d’Ukraine.

La cause du retard n’était pas immédiatement claire et Marine Traffic, qui surveille le trafic des navires et les emplacements des navires en mer, a montré le Razoni battant pavillon de la Sierra Leone à l’ancre dans la mer Méditerranée près de la Turquie.

Le ministre libanais des Transports, Ali Hamie, a tweeté que le navire “qui devait, selon les rumeurs, atteindre le port de Tripoli au Liban” a changé de statut. Hamie a refusé de commenter davantage lorsqu’il a été contacté par l’Associated Press.

Le navire a quitté Odessa lundi dernier transportant du maïs ukrainien et a ensuite passé une inspection en Turquie. Il devait arriver dans le port nord de Tripoli vers 10 heures dimanche. Selon Marine Traffic, le navire a changé samedi son statut en “commande”, ce qui signifie que le navire attendait que quelqu’un achète le maïs.

L’ambassade d’Ukraine à Beyrouth a déclaré que l’arrivée du navire avait été reportée, ajoutant qu’une “mise à jour de la cérémonie sera envoyée plus tard lorsque nous aurons des informations sur le jour et l’heure exacts de l’arrivée du navire”.

La cargaison qui devait arriver au Liban arrive à un moment où le petit pays méditerranéen souffre d’une crise de sécurité alimentaire, avec une inflation alimentaire croissante, des pénuries de blé et des files d’attente. Le navire transporte quelque 26 000 tonnes de maïs pour l’alimentation des poulets.

Le passage du navire était le premier dans le cadre d’un accord révolutionnaire négocié par la Turquie et les Nations Unies avec la Russie et l’Ukraine. Les quatre parties ont signé le mois dernier des accords pour créer des corridors de navigation sûrs dans la mer Noire afin d’exporter les produits agricoles dont l’Ukraine a désespérément besoin alors que la guerre de la Russie contre son voisin se poursuit.

La pire crise économique du Liban de son histoire moderne, qui a débuté fin 2019, a laissé les trois quarts de sa population vivre dans la pauvreté tandis que la livre libanaise a perdu plus de 90 % de sa valeur.

L’effondrement économique enraciné dans des décennies de corruption et de mauvaise gestion a été aggravé par une explosion massive en août 2020 qui a détruit le port de Beyrouth et les principaux silos à grains du pays à l’intérieur de l’installation tentaculaire. De grandes parties des silos se sont effondrées ces derniers jours après un incendie causé par des restes de céréales qui ont commencé à fermenter et se sont enflammés dans la chaleur de l’été le mois dernier.

Des responsables libanais ont déclaré la semaine dernière que le Razoni était censé quitter l’Ukraine et se rendre au Liban le 24 février, mais le départ a été retardé par la guerre qui a éclaté quelques jours plus tard.

Vendredi, trois autres navires transportant des milliers de tonnes de maïs ont quitté les ports ukrainiens et ont traversé les eaux minées pour inspecter leur cargaison retardée, signe que l’accord international d’exportation de céréales suspendu depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie progressait lentement.

Quatre autres navires transportant des marchandises agricoles bloqués par la guerre en Ukraine ont reçu dimanche l’autorisation de quitter les ports de la mer Noire du pays.

Bassem Mroue, The Associated Press