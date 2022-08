Le grain ukrainien à destination du Liban dans le cadre d’un accord de guerre retardé

BEYROUTH – L’arrivée prévue dimanche du premier navire céréalier à quitter l’Ukraine et à traverser la mer Noire dans le cadre d’un accord de guerre a été retardée, ont déclaré un ministre du Cabinet libanais et l’ambassade d’Ukraine.

La cause du retard n’était pas immédiatement claire et Marine Traffic, qui surveille le trafic des navires et les emplacements des navires en mer, a montré le Razoni battant pavillon de la Sierra Leone à l’ancre dans la mer Méditerranée près de la Turquie.