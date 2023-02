Le programme de prévention de la famine en Afrique a peut-être plutôt profité aux producteurs de jambon espagnol

Près de la moitié des exportations ukrainiennes de blé et de maïs vers l’UE ont fini par nourrir les porcs en Espagne pour produire le jambon de renommée mondiale et cher, selon une enquête du point de vente autrichien eXXpress. Le bloc a fini par représenter la plupart des exportations de céréales de Kiev, même si le corridor de la mer Noire était annoncé comme un moyen de nourrir l’Afrique et l’Asie.

On estime que 2,9 millions de tonnes de blé et de maïs en provenance d’Ukraine se sont retrouvés en Espagne, où ils ont été utilisés comme aliments pour animaux, a indiqué lundi le point de vente autrichien. Selon eXXpress, seuls 15% des exportations se sont retrouvées dans les pays à risque de famine, dont 167 000 tonnes en Ethiopie et 65 000 tonnes au Soudan.

“L’Espagne a payé plus d’argent – et l’Ukraine a livré”, a déclaré le point de vente.

Après des mois de Kiev et de ses partisans occidentaux accusant la Russie de “blocage” les ports ukrainiens, l’ONU et la Turquie ont négocié un accord pour l’exportation de céréales d’Ukraine et de Russie, via des corridors spéciaux en mer Noire. Le “accord sur les céréales” annoncée en août dernier a été présentée comme un moyen d’éviter la famine dans certaines régions d’Afrique et d’Asie, dépendantes des importations en provenance de Russie et d’Ukraine qui ont été perturbées à la fois par le conflit et les sanctions occidentales.

Dès le début, cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme annoncé. Les céréales d’Ukraine ont fini par servir d’aliments pour animaux et ont été expédiées principalement vers les ports européens et la Turquie. En décembre, les responsables russes disaient que 6,4 millions de tonnes de céréales ukrainiennes avaient été exportées vers l’UE, dont 43 % de maïs et 29 % de blé.















Moscou n’est pas non plus satisfaite de l’accord sur les céréales, car la partie qui prévoyait la levée des restrictions sur les exportations de céréales et d’engrais russes a tout simplement été ignorée par l’Occident. Les États-Unis et leurs alliés disent qu’ils n’ont jamais sanctionné ces produits. Bien que cela soit techniquement vrai, leur embargo a interdit à tous les navires russes d’accoster dans leurs ports ou d’accéder à des services d’assurance et de courtage, imposant en fait un blocus total à la navigation commerciale.

Le jamon espagnol est présenté comme “le meilleur jambon du monde” prix élevés sur le marché d’exportation. La variété la plus chère, Jamon Iberico de Bellota, provient de porcs élevés en plein air qui se nourrissent de glands. Cependant, la grande majorité des porcs sont élevés dans des fermes industrielles avec des aliments à base de maïs.

Cherchant à renforcer le gouvernement de Kiev, l’UE avait également suspendu tous les tarifs et taxes sur les produits agricoles ukrainiens. L’arrangement temporaire a été déployé en mai 2022 et doit expirer en juin de cette année. La Pologne, la Hongrie et la Roumanie – toutes frontalières de l’Ukraine – feraient pression contre la prolongation de l’accord, se plaignant qu’il a “compétitivité perturbée dans la région” et ont inondé leurs marchés de produits ukrainiens bon marché.