Intel a d’abord annoncé son GPU discret pour les petites et moyennes entreprises au CES 2020 et sa version de bureau est enfin disponible. Cependant, le GPU n’est pas disponible pour les consommateurs réguliers et au lieu de cela, la société l’expédie aux fabricants pour qu’ils y installent des systèmes pré-construits.

Anciennement connu sous le nom de DG1, l’Iris Xe est basé sur la plate-forme GPU intégrée de Tiger Lake et à notre grande surprise, il est en fait moins performant que son homologue mobile intégré que l’on trouve dans les ordinateurs portables. Il dispose de 80 unités d’exécution, de 4 Go de mémoire LPDDR4X et d’un support HDR.

Comme vous l’avez probablement déjà deviné, le GPU n’est pas destiné aux passionnés et aux joueurs. Sa cible est le marché des ordinateurs de bureau à haut volume. Le GPU d’Intel orienté jeu n’a pas encore été lancé.

