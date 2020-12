Un nouveau PC de jeu arrive grâce à une nouvelle campagne financée par la foule. À 799 $, le GPD Win 3 est un PC de jeu portable fonctionnant sous Windows 10 avec une manette de jeu intégrée au matériel. Sous l’écran 720p de 5,5 pouces se trouve un clavier qui se révèle lorsque l’écran glisse vers le haut. Il existe également une manette de jeu entièrement intégrée avec deux joysticks, quatre déclencheurs, un pavé directionnel et quatre boutons d’action.

Il a des bouches d’aération à l’arrière et un évent d’évacuation sur le dessus. Il existe également un port USB-A, une touche d’alimentation, une prise casque et un microphone intégré. En bas, vous trouverez les haut-parleurs et un port USB-C Thunderbolt 4.0. Enfin, il y a deux boutons personnalisables à l’arrière des poignées du contrôleur, qui contiennent également un retour de grondement.

La conception du matériel semble s’inspirer de la série Sony Vaio VGN-UX. Je parle d’un ordinateur de poche de marque Vaio que Sony a lancé sur le marché en 2006 – un an avant le tout premier iPhone. Il avait toutes les fonctionnalités auxquelles vous pourriez penser, y compris un modem cellulaire pour Internet en déplacement. La série Sony VGN coûtait environ 2000 $, fonctionnait sous Windows XP et était extrêmement lente.



Sony Vaio série VGN-UX (2006)

Le GPD Win3 sera cependant bien mieux équipé pour gérer les jeux PC modernes. L’appareil sera alimenté par le dernier Intel Core i5 (2,4 – 4,2 GHz) ou i7 (2,8 – 4,7 GHz) de 11e génération et sera couplé avec 16 Go de RAM LPDDR4 avec 1 To de stockage SSD PCIe 3.0 interne. Il possède un processeur graphique Intel Xe et est livré avec Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 et la prise en charge d’une carte microSD.

Le Win 3 sera alimenté par un chargeur Power Delivery de 65 W. La durée de vie de la batterie devrait durer entre 2 et 3 heures lorsque vous jouez à des jeux lourds, ou entre 6 et 8 heures avec une utilisation modérée, ou 11 heures avec une utilisation légère.









GPD Win 3 et son dock

Les jeux peuvent être joués sur l’écran 720p en mode portable, ou l’appareil peut être ancré pour prendre en charge une multitude de connexions E / S. La station d’accueil offrira la prise en charge d’un écran externe via HDMI 2.0b, Ethernet 1 Gbps, USB-C X1, USB-A X3.

Avec le processeur graphique Intel Iris Xe intégré, les joueurs peuvent s’attendre à ce que les derniers jeux triple-A fonctionnent à 60 ips – le même taux de rafraîchissement que celui de l’écran. N’oubliez pas que cet écran est un panneau 720p, donc les jeux encore plus exigeants seront plus faciles à exécuter avec une configuration graphique intégrée.

Le concept est intéressant et le prix semble raisonnable, mais étant donné que le produit est financé par la foule sur Indiegogo, il sera intéressant de voir dans quelle mesure le produit final sera exécuté. Consultez le lien source pour les spécifications complètes et les tests de référence exécutés avec Win 3.

