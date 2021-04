Le GP du Canada a été annulé pour la deuxième année consécutive en raison de Covid-19 et sera remplacé dans son créneau de juin par la Turquie.

La F1 affirme que les restrictions de voyage internationales au Canada signifiaient qu’il était « devenu impossible pour la Formule 1 d’entrer dans le pays sans une quarantaine obligatoire de 14 jours » pour l’événement de Montréal.

Le GP de Turquie à Istanbul Park prendra à la place le créneau du 11 au 13 juin.

La Turquie s’est avérée un ajout populaire au calendrier remanié de l’année dernière après une absence de neuf ans du sport et la course de novembre s’est avérée l’une des plus excitantes de l’année, Lewis Hamilton remportant son septième titre mondial sur le mouillé.

« Bien qu’il soit décevant de ne pas pouvoir être au Canada cette saison, nous sommes ravis de confirmer que la Turquie accueillera un Grand Prix en 2021 après une course incroyable la saison dernière », a déclaré le président-directeur général de la F1, Stefano Domenicali.

« Je sais que tous nos fans sont enthousiasmés par le début de saison dramatique et la Turquie est un excellent circuit qui offre de belles batailles sur la piste. »

La Turquie va maintenant former un double en-tête plus convivial sur le plan logistique avec l’Azerbaïdjan, qui a lieu la semaine précédente à Bakou.

2:01 Le meilleur de l’action du Grand Prix de Turquie 2020 où Lewis Hamilton a remporté son septième titre de F1 avec style devant Sergio Perez et Sebastian Vettel. Le meilleur de l’action du Grand Prix de Turquie 2020 où Lewis Hamilton a remporté son septième titre de F1 avec style devant Sergio Perez et Sebastian Vettel.

L’événement canadien sur le circuit Gilles Villeneuve est l’une des courses les plus anciennes et les plus populaires du sport et, même si elle n’aura pas encore lieu cette année, la F1 a annoncé une prolongation de contrat de deux ans de son contrat pour la course qui se déroule maintenant jusqu’en 2031. .

«Je tiens à remercier le promoteur et les autorités du Canada pour tous leurs efforts au cours des dernières semaines, mais la situation des voyages a rendu nos projets impossibles», a déclaré Domenicali.

« Je tiens également à remercier le promoteur et les autorités turques pour leur volonté constante d’accueillir une course de Formule 1 qui montre l’énorme intérêt pour notre sport et l’espoir de nombreux endroits d’avoir un Grand Prix.

F1 a ajouté qu’elle travaillera avec le promoteur à Montréal pour s’assurer que les fans qui ont acheté des billets pour les événements de 2020 et 2021 aient l’option d’un remboursement ou d’un transfert de billets vers l’événement de 2022.

À quoi ressemble le calendrier 2021 F1

À quoi ressemble le reste du calendrier F1 maintenant? Date grand Prix Le 2 mai GP du Portugal 9 mai GP d’Espagne 23 mai GP de Monaco 6 juin GP d’Azerbaïdjan 13 juin GP de Turquie 27 juin GP de France 4 juillet GP d’Autriche 18 juillet GP britannique 1 août GP de Hongrie 29 août GP de Belgique 5 septembre GP des Pays-Bas 12 septembre GP d’Italie 26 septembre GP de Russie 3 octobre GP de Singapour 10 octobre GP du Japon 24 octobre GP des États-Unis 31 octobre GP de Mexico 7 novembre GP de Sao Paulo 21 novembre GP d’Australie 5 décembre GP d’Arabie Saoudite 12 décembre GP d’Abu Dhabi

Après avoir terminé de manière inattendue un total de 17 courses – seulement cinq de moins que ce qui était initialement prévu avant la pandémie – dans le cadre d’un calendrier fortement révisé en 2020, la F1 a un calendrier record de 23 manches en place pour cette année avec des plans de retour aux Amériques et L’Asie dans les derniers mois de la campagne.

« Nous avons eu de très bonnes conversations avec tous les autres promoteurs depuis le début de l’année et continuerons à travailler en étroite collaboration avec eux pendant cette période », a ajouté Domenicali.

Les épreuves de F1 restent soumises à des protocoles stricts de Covid-19, avec le GP du Portugal en Algarve ce week-end après des courses dramatiques à Bahreïn et en Italie.

« La communauté de Formule 1 continuera à voyager cette saison avec des mesures de sécurité strictes qui nous ont permis de voyager en toute sécurité dans 12 pays et de livrer 17 courses 2020 », lit-on dans le communiqué de la F1.

«Les mesures se sont avérées très efficaces avec plus de 78 000 tests Covid-19 effectués la saison dernière avec seulement 78 résultats positifs, soit un taux de 0,1%. Jusqu’à présent cette saison, nous avons effectué plus de 12 000 tests avec 14 cas positifs, à nouveau un taux de 0,1 %, c’est à côté des vaccins que plusieurs équipes ont déjà reçus et du bon déploiement du vaccin au Royaume-Uni où sept des dix équipes sont basées.

« Nous continuerons à fonctionner de manière à protéger la sécurité de notre personnel et des communautés que nous visitons. »