Le GP de Singapour meilleur drive de la carrière de Sergio Perez, déclare le directeur de l’équipe Red Bull

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a fait l’éloge de Sergio Perez après que le pilote mexicain ait remporté sa “meilleure victoire” au Grand Prix de Singapour dimanche.

Cependant, Horner a sympathisé avec le leader du championnat Max Verstappen, qui a connu un week-end inhabituellement difficile, se qualifiant huitième et terminant septième.

« C’est sans aucun doute le meilleur drive de sa carrière. Dans des conditions délicates, il a transformé le départ et s’est installé dans la course. Il s’occupait de ces pneus intermédiaires, des voitures de sécurité qui allaient et venaient. Il était juste toujours en contrôle – super cool », a déclaré Horner.

Perez s’est qualifié deuxième mais a sauté le poleman Charles Leclerc au début de la course, le pilote mexicain l’emportant de plus de sept secondes – ignorant une pénalité de cinq secondes après la course pour être tombé trop loin derrière la voiture de sécurité.

“Et il ne pouvait tout simplement pas se débarrasser de Charles, qui continuait à bénéficier de ce DRS, et ils (Ferrari) jetaient tout dessus. Une oscillation de Charles lui a donné (Perez) cette deuxième pause, puis il a pu trouver sa foulée et un résultat massif, massif de sa part, si super fier de lui », a-t-il déclaré.

Quant à Verstappen, qui a déclaré avant le week-end qu’il serait “irréaliste” de remporter le championnat à Singapour, il s’est qualifié huitième après avoir été contraint d’interrompre son tour de qualification samedi car l’équipe avait sous-alimenté sa voiture.

Après avoir géré sa voiture en anti-décrochage au départ, avant de s’enfermer dans la poursuite de Lando Norris, Verstappen s’est remis en P7 en dépassant de nombreux pilotes dont Lewis Hamilton et Sebastian Vettel à la fin du Grand Prix.

“Hier a été la grosse blessure d’aujourd’hui”, a déclaré Horner, faisant référence au problème de carburant de Verstappen lors des qualifications. “Je veux dire, c’était évidemment extrêmement frustrant, mais il a couru dur, il a couru à fond, il a traversé le peloton deux fois et ces points sont vitaux pour lui et les constructeurs. Il a tout donné aujourd’hui – malheureusement, ce n’était tout simplement pas son week-end », a-t-il déclaré.

Red Bull se dirige vers le Japon en tête du championnat des constructeurs, Verstappen ayant besoin de la victoire et du meilleur tour pour être sûr de remporter le championnat des pilotes à Suzuka.

