Le GP de Russie passera de l’Autodrom de Sotchi à l’Autodrom Igora Drive de Saint-Pétersbourg au cours de la saison 2023 de F1

Le Grand Prix de Russie se déplacera de Sotchi à Saint-Pétersbourg à partir de la saison 2023.

Après plusieurs années de spéculations selon lesquelles l’événement serait déplacé de la station balnéaire de la mer Noire, la F1 a confirmé le déménagement imminent vers le circuit Autodrom Igora Drive nouvellement construit.

Le site est situé à 53 miles de Saint-Pétersbourg et a été conçu par Hermann Tilke, concepteur de circuits résident de longue date de la F1.

« Nous sommes impatients de courir dans un endroit extrêmement excitant qui comprend 10 pistes professionnelles pour la course et les tests sur environ 100 hectares », a déclaré la F1 dans un communiqué.

« Nous fournirons plus de détails sur la course dans les mois à venir et nous sommes impatients de courir à Sotchi au cours des deux prochaines années.

L’Autodrom de Sotchi continuera d’accueillir les deux prochaines éditions du GP de Russie, la course de cette année ayant lieu fin septembre.

Le circuit serpente autour des sites créés pour les Jeux olympiques d’hiver de 2014 et a été utilisé pour la première fois pour la F1 plus tard la même année.

