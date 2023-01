Le gouverneur Walz s’engage à renforcer l’éducation alors qu’il entame son 2e mandat

ST. PAUL, Minnesota – Le gouverneur démocrate Tim Walz s’est engagé lundi à faire les investissements les plus importants dans l’éducation publique de l’histoire du Minnesota alors qu’il prêtait serment pour son deuxième mandat.

Le Minnesota a une “opportunité historique” avec son excédent budgétaire prévu de 17,6 milliards de dollars pour devenir le meilleur État du pays pour les enfants et les familles, a déclaré l’ancien enseignant lors des cérémonies d’inauguration au Fitzgerald Theatre de St. Paul. Il dévoilera son plan budgétaire sur deux ans dans trois semaines, mais devrait présenter quelques propositions majeures plus tôt.

“Il est maintenant temps d’être audacieux”, a déclaré Walz. «Pour construire cet avenir radieux pour les habitants du Minnesota. Et c’est maintenant qu’il faut livrer. Nous pouvons diriger le pays vers l’élimination de la pauvreté des enfants, en veillant à ce que chaque enfant reçoive cette éducation de classe mondiale. Et ce faisant, nous continuerons à faire en sorte que le Minnesota soit le meilleur endroit pour élever une famille.

Walz a déclaré que son administration avait fait des « progrès historiques » au cours de ses quatre premières années malgré la pandémie mondiale de COVID-19, le calcul racial national et international qui a suivi le meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis en 2020 et une ère de profondes divisions politiques. . Mais il a dit que beaucoup plus de travail nous attend.

Le gouverneur a déclaré que son programme pour la législature de 2023, qui se réunira mardi, comprendra des déjeuners scolaires gratuits, davantage de financement pour l’éducation spéciale et la santé mentale, des incitations à accroître la diversité des enseignants, une interdiction de la soi-disant thérapie de conversion pour les enfants LGBTQ et payé un congé familial et médical pour leurs parents. Walz a déclaré que la prise de contrôle démocrate de l’Assemblée législative après huit ans de gouvernement divisé le rend optimiste quant à sa réussite.

“L’ère des embouteillages à Saint-Paul est révolue”, a proclamé Walz.

Le secrétaire d’État démocrate Steve Simon pour un troisième mandat et le lieutenant-gouverneur Peggy Flanagan, le procureur général Keith Ellison et la vérificatrice d’État Julie Blaha ont également prêté serment mardi.

Ellison a prêté serment au nouveau juge de district américain Jerry Blackwell, qui était une star de l’équipe de poursuite que le procureur général a réunie pour condamner l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin du meurtre de Floyd.

“En poursuivant les personnes qui ont tué George Floyd, nous avons montré que personne n’est au-dessus de la loi et que personne n’est en dessous de la loi”, a déclaré Ellison, le premier procureur général noir de l’État. « Nous croyons en une justice égale devant la loi.

La diversité, l’inclusion et la justice raciale étaient les principaux thèmes des festivités, qui mettaient en vedette des orateurs, des chanteurs et des gardes d’honneur ojibwés, dakotas et afro-américains, ainsi que des prières de chefs religieux musulmans, juifs et chrétiens.

Flanagan, membre de la White Earth Band of Ojibwe, a prêté serment devant la juge Sarah Wheelock, la première Amérindienne à la Cour d’appel du Minnesota.

Le lieutenant-gouverneur a célébré « un gouvernement qui ressemble de plus en plus au peuple du Minnesota à chaque élection qui passe ». Elle a également souligné les efforts de l’administration pour établir des partenariats durables avec les 11 nations tribales souveraines du Minnesota.

Malgré toutes les divisions des quatre dernières années, Walz a déclaré qu’il croyait plus que jamais au thème de sa campagne 2018 “One Minnesota”.

“J’espère que les habitants du Minnesota et vous tous qui êtes ici et qui écoutez ont réfléchi sur les gens de cette étape”, a déclaré le gouverneur. « Le sens de qui nous sommes en tant qu’État. Le sentiment que vous appartenez ici. Lorsque vous entendez l’inclusion… elle s’incarne juste devant vous aujourd’hui.

Steve Karnowski, Associated Press