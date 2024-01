Le gouverneur veut que Raila s’excuse de l’avoir lié à une histoire d’amour avec CS

La gouverneure de Kwale, Fatuma Achani, a donné sept jours à Raila Odinga pour retirer les propos controversés qu’il aurait tenus contre elle à Kwale.

Raila le 24 janvier 2024, alors qu’il tenait une réunion des délégués démocrates orange (ODM) à Kwale, a allégué que la gouverneure, Fatuma Achani, avait une « alliance » avec un secrétaire de cabinet masculin.

« Les rumeurs que j’entends, tu sais que j’ai deux oreilles. Alors de ce côté-là j’entends dire que je suis trop du côté de maman, et tu sais qu’elle est la femme de *** [sic]”, a affirmé Raila.

La gouverneure Achani, qui n’était pas présente au forum du parc Baraza à Matuga, a affirmé qu’elle était offensée par les commentaires de Raila.

Photo de Raila Odinga dans la ville de Lodwar le 13 octobre 2023 Photo Raila Odinga

Le gouverneur de l’UDA a ainsi donné sept jours à Raila, à compter du 26 janvier, pour se retirer et s’excuser de ces propos.

Dans une déclaration de suivi publiée par Nicky Gitonga, son directeur des communications et porte-parole, Achani a ajouté que les déclarations de Raila étaient regrettables.

« La violence sexuelle et basée sur le genre (VBG) est l’une des violations des droits de l’homme les plus obstinées à travers le monde. Ces remarques humiliantes et injustifiées sont non seulement irrespectueuses envers le gouverneur Achani, mais sapent également les progrès réalisés pour réduire la pauvreté du troisième genre. écart de règles dans le pays.

“La gouverneure Achani, une femme mariée et musulmane dévouée, mérite le respect pour son rôle de leader dans le comté de Kwale. La déclaration de Raila Odinga, en particulier la phrase “huyo ni bibi ouais ***,” est jugé diffamatoire”, a condamné Gitonga Odinga.

Il a également averti que le comté engagerait des poursuites judiciaires contre l’ODM en tant que parti et contre Raila Odinga en tant qu’individu si ce dernier assumait leurs revendications.

« Cet incident met en évidence l’engagement inébranlable du gouvernement du comté à lutter contre la violence sexuelle et sexiste et à défendre la dignité des femmes au Kenya. Nous restons fermes dans notre attachement aux principes de la règle du troisième genre et au projet de loi qui vient d’être adopté sur la violence sexuelle et sexiste dans le comté de Kwale… et appelons pour un discours respectueux et inclusif dans notre paysage politique”, lit-on en partie dans le communiqué.

Raila effectue une tournée côtière d’une semaine pour populariser la campagne de recrutement de masse de l’ODM. Vendredi, il a visité Mombasa et Taita Taveta un jour après avoir visité les comtés de Lamu et de Tana River.

Mardi, il a accueilli d’autres hommes politiques qui avaient abandonné son parti pour rejoindre le mouvement Kenya Kwanza.