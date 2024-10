Le gouverneur Tim Walz fait campagne à Green Bay, Wisconsin

2024-10-14T18:11:10-04:00

« Nous envahissons le pays », a déclaré le candidat démocrate à la vice-présidence de 2024 et gouverneur Tim Walz (MN) alors qu’il commençait son discours lors d’un rassemblement électoral à Green Bay, dans le Wisconsin. Le gouverneur a souligné le plan économique de sa colistière, la vice-présidente Kamala Harris, tout en critiquant le plan de son adversaire, l’ancien président Donald Trump. Le gouverneur Walz a également parlé des droits reproductifs des femmes, des fusillades dans les écoles et du droit aux armes à feu, ainsi que de la Cour suprême. Les gouverneurs Tony Evers (Démocrate-WI) et Gretchen Whitmer (Démocrate-MI) ont rejoint le gouverneur sur scène.

