Le gouverneur sortant du GOP, Mike DeWine, affronte la démocrate Nan Whaley

COLUMBUS, Ohio (AP) – Le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, briguait un deuxième mandat dans la course de mardi au poste de chef de la direction de l’État, tandis que la challenger Nan Whaley, une démocrate, espérait regagner un siège remporté pour la dernière fois par son parti il ​​y a 16 ans.

DeWine a prévalu dans une primaire à trois étonnamment serrée en mai alors que les conservateurs irrités par ses efforts pour ralentir la propagation du coronavirus cherchaient à le renverser. Whaley a facilement battu l’ancien maire de Cincinnati, John Cranley, lors de sa primaire.

Malgré leurs différences politiques, DeWine et Whaley se sont brièvement liés lors de la fusillade de masse de Dayton en 2019 qui a fait neuf morts et plus de deux douzaines de blessés. Mais Whaley a de plus en plus critiqué le gouverneur pour son incapacité à adopter des lois plus strictes sur les armes à feu et pour sa position anti-avortement.

Des courses pour quatre autres bureaux à l’échelle de l’État étaient également disputées mardi, pour le procureur général, l’auditeur, le trésorier et le secrétaire d’État, tous les sièges actuellement occupés par les républicains sortants.

Les courses pour les sièges de l’Ohio House et du Sénat sont le premier test de nouvelles cartes législatives dessinées par la Commission de redécoupage de l’Ohio destinées à réduire le gerrymandering. Les cartes présentées aux électeurs ont été jugées inconstitutionnelles par la Cour suprême de l’État, mais un panel de juges fédéraux a ordonné qu’elles ne soient utilisées que pour cette élection.

Lors de deux courses à la Cour suprême, les démocrates espéraient reprendre le contrôle de la cour pour la première fois depuis 1986. Les électeurs ont également deux problèmes de vote devant eux : obliger les juges à tenir compte de la menace des suspects pour la sécurité publique lors de la fixation des cautions ; et interdisant aux gouvernements locaux de permettre aux citoyens non américains de voter aux élections locales.

Dans la course du gouverneur, DeWine, 75 ans, s’est présenté comme au-dessus de la mêlée de la campagne et a refusé de débattre de Whaley. Sa campagne a résisté aux publicités d’attaque contre Whaley jusqu’au mois dernier, lorsqu’elle l’a critiquée pour son soutien à l’American Rescue Plan Act dans son rôle de présidente de la Conférence des maires des États-Unis. Les publicités omettent de mentionner que DeWine a promu les subventions que l’État a reçues dans le cadre de la mesure de secours en cas de pandémie.

Whaley, 46 ans, a déclaré que DeWine avait peur des questions de débat sur son rôle dans un stratagème de corruption de 60 millions de dollars visant à faire adopter une législation pour soutenir les deux centrales nucléaires de l’Ohio; la controverse sur une fillette de 10 ans de l’Ohio forcée de se faire avorter dans l’Indiana après avoir été violée; et la signature par DeWine d’une loi permettant aux districts scolaires d’armer des employés formés.

DeWine a déclaré que les habitants de l’Ohio le connaissaient déjà bien, ainsi que ses positions. En plus d’être l’un des politiciens les plus connus de l’État, DeWine a également passé des mois au début de la pandémie de COVID-19 à apparaître dans des émissions quotidiennes à l’échelle de l’État.

Andrew Welsh-huggins, The Associated Press