Le gouverneur signe un projet de loi de financement public pour le nouveau stade A à Vegas, destination sportive mondiale en pleine croissance

Le gouverneur du Nevada, Joe Lombardo, a signé jeudi un programme de financement public de 380 millions de dollars pour aider à construire un stade de la Ligue majeure de baseball pour l’Oakland Athletics sur le Strip de Las Vegas, alors que le commissaire de la MLB a décrit un processus d’approbation de plusieurs mois pour le déménagement proposé par les A là-bas.

Le premier gouverneur républicain et ancien shérif de Las Vegas a déclaré qu’il était ravi de signer la mesure que l’Assemblée législative contrôlée par les démocrates a approuvée mercredi soir après une session spéciale de sept jours.

« C’est une opportunité incroyable d’amener les A au Nevada », a déclaré Lombardo dans un communiqué de Carson City.

Le stade de 1,5 milliard de dollars avec un toit rétractable est prévu près des maisons des Vegas Raiders de la NFL, qui ont fui Oakland en 2020, et des Golden Knights de la LNH, qui ont remporté la Coupe Stanley cette semaine à leur sixième saison seulement.

« Cette législation reflète des mois de négociations entre l’équipe, l’État, le comté et la ligue », a déclaré Lombardo. « La position de Las Vegas en tant que destination sportive mondiale ne fait que croître, et la Ligue majeure de baseball est un autre atout formidable pour la ville. »

Le commissaire du baseball, Rob Manfred, a décrit le processus d’examen de la relocalisation proposée des A lors d’une conférence de presse quelques heures plus tôt lors d’une réunion des propriétaires à New York. Avec une capacité de 30 000 places, le stade serait le plus petit de la MLB.

Manfred a déclaré que l’équipe doit soumettre une demande de relocalisation expliquant ses efforts à Oakland et pourquoi Las Vegas est un meilleur marché. Un comité de relocalisation définira le nouveau territoire d’exploitation et le territoire de télévision. Il fera ensuite une recommandation à Manfred et au conseil exécutif de huit hommes. Le conseil exécutif formule une recommandation à tous les clubs, qui doivent approuver la décision par au moins les trois quarts des voix.

L’équipe a déclaré jeudi soir dans un communiqué que la signature du plan de financement par le gouverneur du Nevada était « un pas en avant significatif dans la sécurisation d’une nouvelle maison pour l’athlétisme ».

« Nous allons maintenant commencer le processus avec MLB pour demander une relocalisation à Las Vegas », indique le communiqué. « Nous sommes enthousiasmés par la scène sportive professionnelle dynamique et dynamique du sud du Nevada, et nous sommes impatients de devenir un membre apprécié de la communauté grâce à des emplois, au développement économique, à la qualité de vie et à la fierté civique d’une équipe de la Ligue majeure de baseball. »

Les 380 millions de dollars de financement public proviendraient principalement de 180 millions de dollars de crédits d’impôt transférables et de 120 millions de dollars d’obligations de comté. Les bailleurs de fonds ont promis que la création d’un district fiscal spécial autour du stade proposé générerait suffisamment d’argent pour rembourser ces obligations et intérêts. Le plan n’augmenterait pas directement les impôts.

Le plan avait relancé le débat national sur le financement public des clubs sportifs privés. Les représentants de A et certains responsables du tourisme du Nevada ont déclaré que la mesure pourrait ajouter à la scène sportive croissante de Las Vegas et agir comme un moteur économique. Mais un chœur croissant d’économistes et de certains législateurs ont averti qu’un tel projet apporterait des avantages minimes par rapport au prix public élevé.