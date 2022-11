Le gouverneur républicain sortant de l’Idaho, Little, cherche un deuxième mandat

BOISE, Idaho (AP) – La stratégie de campagne de réélection du gouverneur républicain de l’Idaho, Brad Little, consiste à ignorer ses adversaires au poste de gouverneur tout en attaquant le président démocrate Joe Biden.

Ça marche.

Le gouverneur du premier mandat devrait remporter une victoire de réélection mardi dans l’État profondément conservateur qu’il a dirigé pendant la pandémie de COVID-19. Il a irrité certains membres de son propre parti avec un arrêt temporaire d’urgence pour ralentir la propagation de la maladie et réduire les décès, et a permis aux juridictions locales de décider des mandats de masque.

Mais la pandémie a été suivie dans l’Idaho d’un rebond vers les faibles niveaux de chômage d’avant la pandémie et d’excédents records qui ont entraîné d’importantes réductions d’impôts.

Little vante ces réductions d’impôts combinées à des attaques contre les politiques frontalières de Biden et à une inflation élevée.

C’est une stratégie similaire qu’il a utilisée lors de la primaire républicaine de l’Idaho, considérée comme l’élection où la plupart des courses sont décidées dans un État où les républicains occupent tous les postes élus à l’échelle de l’État et où les républicains ont des supermajorités à l’Assemblée législative.

Lors de la primaire du gouverneur, Little a refusé de participer à des débats. Il a facilement battu le lieutenant-gouverneur Janice McGeachin, soutenu par Trump, une candidate d’extrême droite qui avait fait campagne pour le poste de Little pendant presque tout son mandat. En tant que gouverneure par intérim, elle a fait la une des journaux en publiant des décrets exécutifs interdisant les mandats de masque et de vaccin dans tout l’État que Little a annulés à son retour.

Avant les élections générales, Little a refusé de participer aux débats de l’Idaho organisés par la télévision publique de l’Idaho et à un autre organisé par KTVB-TV.

Little a convoqué une session législative extraordinaire en septembre – environ un mois avant les élections générales – qui a abouti à un remboursement d’impôt sur le revenu de 500 millions de dollars, à une réduction d’impôt continue de 150 millions de dollars en mettant en œuvre un impôt forfaitaire de 5,8 % et à une augmentation de 410 $ des dépenses d’éducation.

Peu dépasse de loin ses adversaires dans la collecte de fonds avec environ 1 million de dollars cette année en plus des 1,2 million de dollars qu’il avait pour le cycle électoral.

Le candidat démocrate Stephen Heidt n’a levé cette année qu’environ 20 000 dollars, la plupart de ces prêts à lui-même, et se distingue principalement par une campagne discrète pour un candidat d’un grand parti.

Le candidat indépendant et militant antigouvernemental Ammon Bundy a collecté environ 200 000 dollars cette année. Bundy est bien connu pour avoir participé à des affrontements armés avec les forces de l’ordre, notamment au Malheur National Wildlife Refuge dans l’Oregon en 2016, qui a fait un mort, et sur des terres fédérales près du ranch de sa famille au Nevada en 2014.

Bundy a également été reconnu coupable à deux reprises d’intrusion à l’Idaho Statehouse et a été banni du bâtiment pendant un certain temps. Il a déclaré qu’il s’appuierait fortement sur les décrets pour gouverner.

Le libertaire Paul Sand et la candidate du Parti de la Constitution Chantyrose Davison sont également sur le bulletin de vote.

Keith Ridler, Associated Press