Le gouverneur républicain de l’Indiana, Eric Holcomb, dirige la dernière délégation américaine à Taiwan

Le gouverneur républicain de l’Indiana est arrivé dimanche à Taïwan pour une visite de plusieurs jours axée sur l’économie, alors que les tensions entre Taïwan et la Chine s’intensifient vers une éventuelle guerre entre les deux pays.

La visite du gouverneur Eric Holcomb fait suite à deux autres visites d’hommes politiques américains dans le petit pays asiatique. La Chine, qui considère Taïwan comme son propre territoire, considère les échanges avec les dirigeants étrangers avec hostilité.

Le gouverneur de l’Indiana prévoit de rencontrer des représentants de l’industrie des semi-conducteurs, soulignant que la visite est purement axée sur les échanges économiques. Il voyage avec des invités, dont le doyen de l’ingénierie de l’Université Purdue, une université qui a récemment lancé son propre programme menant à un diplôme en semi-conducteurs.

“Nous cherchons tous les deux à approfondir et à améliorer notre coopération déjà excellente que nous avons établie au fil des ans”, a déclaré Holcomb lundi.

Le voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan au début du mois d’août a été accueilli avec mépris et semble avoir attisé les tensions entre la Chine et Taïwan.

“L’histoire de Taïwan est une source d’inspiration pour tous les peuples épris de liberté aux États-Unis et dans le monde”, a déclaré Pelosi lors de son voyage. “D’un creuset de défi, vous avez produit une démocratie florissante.”

L’armée chinoise a répondu à la visite en menant des exercices militaires qui comprenaient le vol d’avions de guerre vers Taïwan et l’envoi de navires de guerre dans le détroit de Taïwan.

Ces actes d’agression ont été condamnés par la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen lors de la conférence avec le gouverneur Holcomb lundi.

“Taiwan a été confronté à des menaces militaires de la Chine, dans et autour du détroit de Taiwan”, a affirmé Tsai. “En ce moment, les alliés démocratiques doivent s’unir et renforcer la coopération dans tous les domaines.”

“En m’appuyant sur notre base de collaboration existante, j’ai hâte de nous soutenir les uns les autres et d’avancer main dans la main, de forger des relations plus étroites et de créer une coopération encore plus profonde”, a ajouté Tsai.

Le gouverneur Holcomb prévoit de se rendre en Corée du Sud après la fin de son voyage de quatre jours à Taïwan.

