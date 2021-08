Le gouverneur républicain de l’Arkansas fustigé après avoir déclaré qu’il REGRETTE la loi interdisant les mandats de masque dans l’État – RT USA News

Le gouverneur républicain de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a déclaré qu’il regrettait l’interdiction des mandats de masques qu’il avait promulgués, à la lumière de l’augmentation des cas de Covid-19, provoquant le ridicule sur les réseaux sociaux.

Interrogé sur son interdiction aux autorités locales de promulguer des mandats de masque en avril lors d’une conférence de presse mardi, Hutchinson a été étonnamment ouvert sur son changement de poste.

« Tout a changé maintenant » dit le gouverneur. «Et oui avec le recul, j’aurais aimé que cela ne devienne pas une loi. Mais c’est la loi. Et la seule chance que nous ayons est soit de l’amender, soit que le tribunal dise qu’il a un fondement inconstitutionnel. »

Le gouverneur Asa Hutchinson (R-AR) dit qu’il regrette d’avoir signé une loi interdisant les mandats de masques locaux, car les cas de COVID augmentent rapidement dans son état. les districts scolaires à adopter des mandats de masque. pic.twitter.com/sj1Q8ukLCA – Le recomptage (@therecount) 4 août 2021

Hutchinson est l’un des nombreux gouverneurs républicains à signer des projets de loi qui repoussent les passeports vaccinaux potentiels ou les mandats de masque.

L’Arkansas connaît son plus grand nombre de cas de Covid-19 depuis janvier. Moins de la moitié des adultes de l’État sont entièrement vaccinés et l’État a le troisième taux de vaccination le plus bas du pays.

La critique de Hutchinson d’une loi qu’il a signée a conduit à de lourdes moqueries en ligne de la part des critiques libéraux.

Asa Hutchinson a interdit les mandats de masques, en a fait une loi, maintenant il doit l’annuler pour pouvoir mandater les masques. C’est comme ça que ces gens sont stupides😂😂😂 – Colorado Audrey🔥🦂😷 (@AudreyStJames1) 4 août 2021

Avec de faibles taux de vaccination et des cas de COVID qui explosent dans l’Arkansas, le gouverneur Asa Hutchinson dit qu’il souhaite qu’une interdiction à l’échelle de l’État des mandats de masque « ne soit pas devenue loi ». Hutchinson l’a promulguée. – Renée Graham 🏳️‍🌈 (@reneeygraham) 4 août 2021

Hutchinson appelle maintenant à une session législative spéciale de l’État pour réévaluer l’interdiction, que le gouverneur a fait valoir qu’il avait promulgué la loi lorsque les cas de Covid-19 étaient en baisse.

Le gouverneur républicain n’est pas allé aussi loin que certains démocrates l’ont fait ces dernières semaines en appelant à un véritable mandat de masque dans tout l’État, mais a semblé ouvert aux mandats de masque dictés par les districts scolaires.





« Les districts scolaires locaux devraient appeler et ils devraient avoir plus d’options pour s’assurer que leur école est un environnement sûr pendant une période très difficile pour l’éducation » il a dit.

Le secrétaire d’État à la Santé, Jose Romero, a ajouté que les cas de coronavirus chez les jeunes avaient considérablement augmenté ces derniers mois. Les cas parmi les moins de 18 ans, a déclaré le secrétaire à la Santé, ont augmenté de 500% d’avril à juillet. Les hospitalisations pour les personnes de moins de 18 ans, quant à elles, auraient augmenté de plus de 200 %.

