Le gouverneur de Géorgie a déclaré aux législateurs qu’il ne convoquerait pas de session extraordinaire pour annuler les résultats des élections géorgiennes et nommer 16 électeurs présidentiels qui soutiendraient le président républicain Donald Trump au lieu du président élu démocrate Joe Biden.

Le républicain Brian Kemp a publié une déclaration commune dimanche soir avec le lieutenant-gouverneur républicain Geoff Duncan, affirmant que cela violerait la loi de l’État pour que l’Assemblée générale nomme des électeurs au lieu de suivre la loi actuelle de l’État qui demande au gouverneur de certifier les électeurs après les résultats sont certifiés.

« Toute tentative de la législature de modifier rétroactivement ce processus pour les élections du 3 novembre serait inconstitutionnelle et immédiatement interdite par les tribunaux, ce qui entraînerait un long différend juridique et aucune résolution à court terme », ont déclaré les deux dans leur déclaration.

Le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, a publié dimanche soir une déclaration commune avec le lieutenant-gouverneur républicain Geoff Duncan, affirmant que la tenue d’une session extraordinaire pour annuler le résultat des élections géorgiennes violerait la loi de l’État.

Le président Trump a tweeté dimanche après que le gouverneur et le lieutenant-gouverneur ont publié leur session conjointe refusant de tenir une session extraordinaire

Trump et Kemp se sont entretenus par téléphone quelques heures avant que Trump ne tienne un rassemblement samedi à Valdosta.

Le président a demandé à Kemp d’ordonner la session législative et le gouverneur a refusé.

Selon un tweet du gouverneur, Trump lui a également demandé d’ordonner un audit des bulletins de vote absents de la course présidentielle dans son État. Kemp a déclaré qu’il ne pouvait pas faire cela parce qu’il n’avait pas le pouvoir d’interférer dans le processus électoral au nom de Trump.

Trump a tweeté dimanche d’autres allégations non prouvées selon lesquelles l’élection de la Géorgie était frauduleuse, accusant Kemp et Duncan de leur inaction.

Geoff Duncan, lieutenant-gouverneur de Géorgie, a déclaré aux côtés de Kemp qu’ils n’avaient pas le pouvoir d’interférer dans le processus électoral au nom de Trump

Une déclaration a été publiée par le plus grand républicain de Géorgie dimanche soir

« Quelqu’un a-t-il informé le soi-disant (dit qu’il n’a aucun pouvoir de faire quoi que ce soit!) Le gouverneur @BrianKempGA et son lieutenant-gouverneur fantoche @GeoffDuncanGA, qu’ils pourraient facilement résoudre ce gâchis et GAGNER. Vérification de la signature et appelez une session spéciale. Si facile!

Duncan et le secrétaire d’État Brad Raffensperger sont apparus dimanche à la télévision pour défendre l’intégrité de l’élection.

« Je suis fier que nous puissions rechercher après trois recomptages et regarder et être en mesure de voir que cette élection était juste », a déclaré Duncan sur « L’état de l’Union » de CNN.

«C’était parfait? Absolument pas. Je ne sais pas si une élection a été parfaite dans l’histoire de ce pays.

« Pour le moment, nous ne voyons rien qui puisse renverser la volonté des gens ici en Géorgie », a déclaré dimanche le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger.

« Pour le moment, nous ne voyons rien qui renverserait la volonté des gens ici en Géorgie », a déclaré Raffensperger sur ABC.

Gabriel Sterling, qui est en charge de la mise en œuvre du système de vote de la Géorgie, a déclaré dans l’émission «Meet the Press» de NBC que Trump incite à l’agitation.

«Les déclarations du président sont fausses. Ce sont de la désinformation. Ils attisent la colère et la peur parmi ses partisans. Et bon sang, j’ai voté pour lui. La situation s’aggrave et c’est un environnement qui s’est construit au fil des années », a déclaré Sterling.

Les législateurs des États peuvent convoquer eux-mêmes une session extraordinaire, mais seulement si 60% des membres des deux chambres de l’Assemblée générale demandent une session par écrit. C’est peu probable, d’autant plus que plus de 40% des membres actuels de la State House sont des démocrates.

Gabriel Sterling, responsable de la mise en œuvre du système de vote géorgien, a accusé le président d’inciter à l’agitation

Samedi, quatre sénateurs républicains de l’État, dont William Ligon de Brunswick, Greg Dolezal de Cumming, Brandon Beach d’Alpharetta et Burt Jones de Jackson, ont lancé une pétition écrite tentant de recueillir les signatures pour forcer une session extraordinaire. Tous les quatre ont assisté au rassemblement de Trump samedi à Valdosta.

« Je ne crois pas que l’Assemblée générale souhaite organiser une session extraordinaire », a déclaré Raffensperger. Il a dit que si les législateurs allaient de l’avant, «ils annuleraient alors la volonté du peuple».

Kemp et Duncan ont déclaré qu’aller en justice était « la seule option viable – et la plus rapide » pour les personnes contestant les résultats du scrutin présidentiel de Géorgie.

Samedi, le président a fait la une d’un rassemblement de deux heures dans l’État de Géorgie où il a dénoncé le gouverneur Kemp, la presse et les démocrates, suggérant que l’élection était pleine de fraude et affirmant à tort qu’il avait en fait battu Joe Biden.

Pendant ce temps, les responsables du comté de DeKalb en Géorgie ont déclaré qu’ils « ne savaient pas » s’ils étaient en possession des formulaires de transfert de bulletins de vote utilisés pour enregistrer la chaîne de possession des bulletins de vote absents déposés dans quelque 300 boîtes de dépôt à travers l’État.

En réponse à une demande de dossiers ouverts de The Georgia Star News pour les formulaires, les responsables du comté ont écrit qu ‘«il n’a pas encore été déterminé si des dossiers conformes à votre demande existent».

Les règles électorales de la Géorgie exigent que les bulletins de vote des boîtes de dépôt soient ramassés par des équipes d’au moins deux personnes, qui doivent remplir un formulaire de transfert ce faisant.

L’officier de Raffensperger a déclaré qu’il ne savait pas combien des 1,3 million de votes par correspondance déposés lors des élections générales de 2020 avaient été livrés par courrier ou par boîte de dépôt, mais que les comtés individuels devraient le savoir.

Il a dit que les formulaires de transfert sont en possession des différents comtés.

Comté de DeKalb et [the DeKalb County Department of Voting, Registration, and Election] VRE fonctionne actuellement dans le cadre de son plan d’intervention d’urgence COVID-19. Ces opérations à distance et la charge de travail actuelle de VRE ont un impact considérable sur la rapidité avec laquelle les enregistrements réactifs peuvent être fournis », a déclaré la réponse du ministère.

« VRE devrait prendre cette décision dans un délai de trente jours ouvrables. »