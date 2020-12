Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a organisé une fête de Noël avec des fêtards sans masque cette semaine, quelques jours à peine après que son département de la santé a dit aux résidents d’éviter tous les rassemblements sociaux jusqu’à nouvel ordre.

Le gouverneur républicain a accueilli les invités sur le terrain de la maison du gouverneur mercredi soir.

Les fêtards ne portaient pas de masques et il semblait y avoir peu de distanciation sociale, bien que Reeves ait encouragé les Mississippiens à porter des masques et à « être très prudents et attentifs » deux jours plus tôt.

Reeves a été contraint de défendre sa décision de poursuivre ses projets de vacances cette semaine après que des élus ont révélé qu’ils avaient reçu des invitations à plusieurs rassemblements à sa résidence.

Cela survient alors que les cas de COVID-19 montent en flèche dans l’État, les responsables rapportant un nombre record de nouveaux cas quotidiens mercredi.

Le gouverneur républicain s’est mêlé à des invités dans l’enceinte du manoir du gouverneur mercredi soir

Le nombre d’invités et qui était présent mercredi soir n’était pas clair, mais il est apparu que seuls les serveurs portaient des couvre-chefs.

La fête de mercredi n’a marqué que la première d’une série de fêtes que Reeves a planifiées pour les vacances alors qu’il s’est juré d’accueillir des représentants de l’État à des célébrations de vacances chez lui.

Le gouverneur a critiqué les projets de son parti lors de sa conférence de presse mercredi en disant qu’il avait invité sa famille, ses amis et des représentants de l’État à plusieurs partis, mais il s’attend à ce que beaucoup choisissent de ne pas y assister.

« Ce que vous verrez lors de nos événements au cours des prochaines semaines, au cours desquels nous avons invité principalement des amis et de la famille à quelques événements, mais aussi des personnes qui sont des dirigeants ou des chefs d’agence à l’échelle de l’État ou certainement des dirigeants à la Sénat – dont beaucoup choisiront de ne pas venir, ce qui est certainement leur prérogative – mais nous ouvrirons certainement le manoir à pas plus de 10 personnes à l’intérieur. Ils devront porter un masque une fois à l’intérieur », a déclaré Reeves.

«Nous ouvrirons également l’extérieur de l’espace extérieur du manoir.

Reeves, qui est devenu gouverneur en janvier, a déclaré qu’il avait annulé de nombreux événements sociaux de l’année, notamment une fête du 16e anniversaire de sa fille aînée et une journée portes ouvertes traditionnellement organisée le premier vendredi de décembre.

Il a déclaré qu’il ne savait pas combien de personnes avaient été invitées aux fêtes du Governor’s Mansion, et il n’a pas précisé combien il prévoyait d’héberger, mais a insisté sur le fait que cela serait conforme aux directives de l’État sur les coronavirus.

Il y a 122 membres de la State House et 52 sénateurs de l’État, et Reeves prévoit d’organiser des fêtes pour les deux groupes, a rapporté Mississippi Today.

Il a également invité les législateurs à séparer les partis la semaine prochaine.

Après avoir reçu une invitation au parti du gouverneur ou en avoir entendu parler, certains législateurs ont déclaré qu’ils ne participeraient pas.

Le représentant démocrate Robert Johnson de Natchez a déclaré mercredi à l’Associated Press qu’il ne pensait pas avoir reçu d’invitation, mais qu’il pense que les partis sont « inappropriés ».

« Il est temps pour nous tous d’être diligents et d’essayer de nous assurer que nous donnons de bons exemples jusqu’à ce que nous maîtrisions cette pandémie », a déclaré Johnson.

«Je ne pense pas qu’il soit juste de représenter au public qu’il est normal de faire les choses comme d’habitude.

Reeves a souvent dit aux gens de ne pas organiser de rassemblements car le virus se propage.

Il a publié mercredi un nouveau décret qui limite les rassemblements sociaux dans tout l’État à 10 personnes à l’intérieur et 50 à l’extérieur lorsque la distance sociale n’est pas possible et a émis un mandat de masque pour toutes les écoles du Mississippi et dans 61 des 82 comtés de l’État avec le plus grand nombre de nouveaux cas de coronavirus.

Le nouveau décret limite en outre les événements sportifs en salle des écoles à quatre spectateurs par élève participant et à un maximum de 250 spectateurs.

Le 2 décembre, exactement une semaine avant la fête, le responsable de la santé du Mississippi, Thomas Dobbs, a donné des conseils à tous les résidents pour éviter tous les rassemblements sociaux alors que les cas se multipliaient dans l’État.

Lundi, il a dit aux habitants de « faire preuve de beaucoup de prudence et d’attention » et a exhorté les gens à porter des masques.

Le COVID-19 continue de faire rage dans tout le pays et ici au Mississippi. Soyez très prudent et attentif pendant cette période », a-t-il tweeté.

« Nous aurons une mise à jour sur notre OE plus tard cette semaine – en attendant, le meilleur outil est le même: porter un masque. Évitez les foules. Soyez intelligent. Protégez vos proches. ‘

Dans un tweet de suivi, il a ensuite déclaré qu’il n’y aurait « pas de grande foule » dans sa résidence cette année.

«Noël au Manoir du Gouverneur est très différent cette année. Pas de foule pour voir les décorations – distance sociale et masques », a-t-il écrit.

Alors que le gouverneur n’a peut-être pas enfreint son propre décret en termes de taille du rassemblement, il a complètement ignoré les conseils du département de la santé de l’État.

« MSDH recommande vivement à TOUT LE MONDE d’éviter tous les rassemblements sociaux jusqu’à nouvel ordre, tels que: – les fêtes – les funérailles – les rassemblements de famille – les mariages – les événements sportifs – les services religieux en personne ‘, a-t-il tweeté.

Un total de 2746 infections a été enregistré, battant le record précédent de 2480 le 4 décembre.

Le Mississippi a également dépassé les records passés pour le nombre de patients hospitalisés pour un coronavirus ces derniers jours.

Il y a 1 125 personnes hospitalisées au Mississippi, dont 288 aux USI et 165 sous ventilateurs.

24 autres personnes ont été tuées par le virus.