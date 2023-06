Le gouverneur Pritzker signe une loi anti-interdiction des livres – Shaw Local

SPRINGFIELD – Le gouverneur JB Pritzker a signé lundi une loi visant à protéger les bibliothèques publiques et scolaires des pressions visant à interdire, supprimer ou restreindre l’accès aux livres sur la base d’une « désapprobation partisane ou doctrinale ».

S’exprimant au Harold Washington Library Center au centre-ville de Chicago, Pritzker a déclaré qu’il y avait eu 67 tentatives en 2022 pour faire retirer divers livres des étagères des bibliothèques de l’Illinois, y compris des livres sur les jeunes LGBTQ-plus, l’expérience noire et le racisme.

« L’argument en faveur de l’interdiction des livres commence toujours par l’affirmation selon laquelle il s’agit de protéger les enfants, et oui, bien sûr, nous voulons tous protéger nos enfants afin qu’ils lisent du matériel adapté à leur âge », a-t-il déclaré. « Mais interdire les livres des bibliothèques n’est pas du tout cela. Les interdictions de livres concernent la censure, la marginalisation des gens, la marginalisation des idées et des faits. Les régimes interdisent les livres, pas les démocraties.

Le House Bill 2789 déclare que la politique de l’Illinois est «d’encourager et de protéger la liberté des bibliothèques et des systèmes de bibliothèques d’acquérir des documents sans limitation externe et d’être protégés contre les tentatives d’interdire, de supprimer ou de restreindre l’accès aux livres ou à d’autres documents. ”

Il exige également que, comme condition d’éligibilité aux subventions de l’État, les bibliothèques et les systèmes de bibliothèques adoptent soit la loi de l’American Library Association Charte des droits de la bibliothèque ou une autre déclaration écrite interdisant la pratique d’interdire des livres ou d’autres matériaux.

Tracie Hall, directrice exécutive de l’ALA basée à Chicago, a qualifié la signature du projet de loi d’événement historique.

«Je ne pourrais pas être plus fier que l’American Library Association, fondée en 1876 et basée pendant une grande partie de ses 147 ans ici même à Chicago, ait élu domicile dans un État qui est le premier du pays à créer une loi qui résiste à la censure. et l’appelle ce qu’elle est – une menace pour l’éducation, les bibliothèques, nos libertés individuelles et une menace pour notre démocratie », a-t-elle déclaré.

Le projet de loi était une initiative du secrétaire d’État Alexi Giannoulias, qui est bibliothécaire d’État et dont le bureau administre les programmes de subventions pour les bibliothèques publiques locales et les bibliothèques scolaires. Il l’a décrit comme le premier du genre aux États-Unis et comme une réponse nécessaire à une vague croissante d’antagonisme envers les bibliothèques.

«La plupart des prémisses de ce projet de loi et notre inspiration pour ce projet de loi ont été d’entendre des bibliothécaires de tout l’État qui n’ont jamais vu un niveau d’intimidation, de menaces de violence et d’insécurité de l’emploi comme ils l’ont fait dans tout l’État, que ce soit dans la banlieue ouest ou que ce soit dans le sud de l’Illinois. Cela a donc été vraiment troublant », a-t-il déclaré. « Nous devrions les applaudir, et ils ne se sont jamais sentis aussi harcelés. J’espère donc que cela montrera aux bibliothécaires de tout l’État que nous les soutenons.

Le projet de loi a été adopté par les deux chambres de l’Assemblée générale avec uniquement le soutien des démocrates. Les républicains ont fait valoir que cela sapait l’autorité des conseils de bibliothèques locales et des conseils scolaires. Certains ont également fait valoir que cela pourrait entraîner des conséquences imprévues, telles que l’obligation pour les bibliothèques de transporter des livres épousant le racisme ou de fournir des instructions sur la façon de fabriquer une bombe.

« Cela n’a rien à voir avec cette législation », a déclaré Giannoulias, interrogé lundi sur cette critique. « Ce ne sera pas le cas, ça continuera à ne pas être le cas. Encore une fois, ce que nous disons simplement, c’est qu’un livre ne peut pas être retiré qui est déjà en circulation pour des convictions partisanes ou doctrinales. C’est très simple, direct, et nos bibliothécaires ont imploré cette législation. Je ne pourrais pas en être plus fier. »

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.