Le gouverneur nomme un chef d’entreprise au poste de nouveau secrétaire au développement économique

5 septembre — Rob Black, qui a été président et directeur général de la Chambre de commerce du Nouveau-Mexique pendant un peu plus de six ans, a été choisi pour occuper le poste de nouveau secrétaire de cabinet du département du développement économique du Nouveau-Mexique.

Black, 55 ans, prendra la tête de l’agence chargée de favoriser la croissance économique, de soutenir les entreprises et de créer de nouveaux emplois le 16 septembre.

En annonçant la nomination de Black jeudi, la gouverneure Michelle Lujan Grisham a déclaré que son leadership et sa vision ont joué un rôle déterminant dans la promotion du développement économique à l’échelle de l’État.

« Sa profonde compréhension du paysage économique de notre État et son expérience avérée en matière de collaboration font de lui le choix idéal pour diriger notre département de développement économique », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Sous sa direction, nous continuerons à renforcer l’économie du Nouveau-Mexique et à créer encore plus d’opportunités pour les résidents de notre État. »

Black remplace Mark Roper, qui a été nommé secrétaire par intérim en janvier après que Jon Clark a été choisi pour occuper le poste de nouveau responsable des investissements de l’État. Clark, alors secrétaire adjoint du département, avait assuré l’intérim après le départ d’Alicia J. Keyes, qui a démissionné en juin 2023.

Keyes, nommée en janvier 2019, a été la première femme à diriger le département.

Roper reprendra son poste de directeur de la division du développement économique du département, un poste qu’il avait continué à occuper alors qu’il était secrétaire par intérim.

Black a déclaré dans une interview que le bureau du gouverneur l’avait recruté pour ce poste de haut niveau. Il sera payé 220 000 dollars par an.

Jodi McGinnis Porter, porte-parole du gouverneur, a confirmé que Black avait été recruté. « Le poste n’a pas été affiché », a-t-elle déclaré.

Né et élevé à Lovington, il a déclaré qu’être invité à servir les habitants de son État est un honneur qu’il prend très au sérieux.

« Lorsqu’on m’a demandé si j’étais intéressé, j’ai passé beaucoup de temps à y réfléchir avec ma femme, ma famille et mes collègues, et j’ai senti que c’était une opportunité de vraiment faire une différence dans l’État », a-t-il déclaré.

« Je suis un enfant qui a grandi à Lovington… donc l’idée de pouvoir vraiment aider la prochaine génération de Néo-Mexicains à s’assurer qu’ils ont une chance égale d’avoir une éducation solide et une carrière solide dans leurs communautés est vraiment importante pour moi, et je suis honoré que le gouverneur m’ait donné l’opportunité d’aider à promouvoir cela ici dans l’État », a-t-il déclaré.

Black a déclaré que la décision de quitter la Chambre avait été difficile à prendre. L’organisation dispose d’un excellent conseil d’administration et fait des « choses incroyables », allant d’un programme d’engagement professionnel créé grâce à un partenariat avec le Département des solutions de main-d’œuvre de l’État à la gestion de la New Mexico Organized Retail Crime Association, a-t-il déclaré.

« Ce fut une décision difficile, mais je pense aussi qu’avec l’opportunité et l’honneur que le gouverneur m’a donné d’assumer ce rôle au nom des Néo-Mexicains, je me maudirais si je ne le faisais pas », a-t-il déclaré. « Je suis triste de quitter une grande équipe, mais j’ai hâte d’en rejoindre une autre. »

Black rejoint l’administration de Lujan Grisham dans les dernières années du deuxième et dernier mandat du gouverneur.

Interrogé sur la question de savoir s’il avait pris en compte les deux années restantes du mandat du gouverneur, Black a déclaré qu’il y avait « très peu de postes » qu’il avait acceptés qui n’étaient pas accompagnés d’un sentiment d’urgence. Lujan Grisham partage le même sentiment d’urgence « de vouloir vraiment faire avancer les choses », a-t-il déclaré.

« Cela fait simplement partie du défi : nous disposons d’un temps limité pour faire une grande différence », a-t-il déclaré.

Black a déclaré que l’une de ses priorités sera de créer une stratégie de préparation du site.

« Je pense que 37 États en ont, a-t-il dit. Nous, non. »

Le Nouveau-Mexique doit être en mesure de déployer rapidement des infrastructures de services publics, notamment l’électricité, le gaz, le haut débit, les égouts et l’eau, sur des sites aménageables, a-t-il déclaré.

« Si nous ne parvenons pas à le faire, nous ne serons pas compétitifs face à des États comme le Texas, l’Arizona et l’Utah », a-t-il déclaré. « Ils sont capables d’agir très rapidement car ils disposent de sites qui pourraient être opérationnels en quelques mois plutôt qu’en quelques années. »

Avant de retourner au Nouveau-Mexique, Black a été directeur principal des relations communautaires chez Pacific Gas and Electric Co. à San Francisco et a géré ses investissements communautaires en matière de résilience environnementale et climatique, indique un communiqué de presse.

« Black a également une vaste expérience en politique publique, ayant travaillé comme assistant législatif à San Francisco et comme avocat spécialisé dans les lois sur les campagnes électorales, le lobbying et l’éthique », indique le communiqué de presse. « Son expérience internationale comprend le travail avec le Centre Carter au Liberia et la gestion d’une subvention de l’USAID pour soutenir les processus électoraux en Zambie. »

Black a obtenu un diplôme en droit de l’Université de Californie à San Francisco (anciennement UC Hastings) et une licence en sciences politiques de l’Université du Nouveau-Mexique, où il a obtenu son diplôme avec mention summa cum laude.

