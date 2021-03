Le gouverneur nigérian dit que 279 écolières kidnappées sont libérées

Des centaines d’écolières nigérianes enlevées la semaine dernière dans un internat du nord-ouest de l’État de Zamfara ont été libérées, a déclaré mardi le gouverneur de l’État.

Le gouverneur de l’État de Zamfara, Bello Matawalle, a annoncé que 279 filles avaient été libérées. Le gouvernement a déclaré la semaine dernière que 317 avaient été enlevés.

Vendredi, des hommes armés ont enlevé les filles de l’école secondaire gouvernementale pour filles de la ville de Jangebe, lors du dernier d’une série d’enlèvements massifs d’élèves dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Un journaliste de l’Associated Press a vu des centaines de filles vêtues de hijabs bleu clair et pieds nus assises au bureau du gouvernement de l’État à Gusau.

Après la réunion, les filles ont été escortées à l’extérieur par des fonctionnaires et alignées pour être emmenées dans des camionnettes. Ils semblaient calmes et étaient âgés de 10 ans et plus.

Matawalle a déclaré qu’ils seraient emmenés pour des examens médicaux avant d’être réunis avec leurs familles.

« Al Hamdulillah! (Dieu soit loué!) Cela me réjouit le cœur d’annoncer la libération des étudiants enlevés de GGSS Jangebe de captivité. Cela fait suite à la mise à l’échelle de plusieurs obstacles dressés contre nos efforts. J’exhorte tous les Nigérians bien intentionnés à se réjouir avec nous car nos filles sont maintenant en sécurité », a déclaré Matawalle dans un message sur Twitter tôt mardi.

Au moment de l’attaque, un habitant a déclaré à l’AP que les hommes armés avaient également attaqué un camp militaire et un poste de contrôle à proximité, empêchant les soldats de répondre à l’enlèvement massif de l’école.

Une des filles a raconté la nuit de leur enlèvement à l’AP.

«Nous dormions la nuit quand nous avons soudainement commencé à entendre des coups de feu. Ils tiraient à l’infini. Nous sommes sortis de nos lits et les gens ont dit que nous devions fuir, qu’ils étaient des voleurs », a-t-elle dit. «Tout le monde a fui et il ne restait plus que deux d’entre nous dans la pièce.

Les assaillants ont porté des armes sur la tête des filles, a-t-elle déclaré.

«J’avais vraiment peur d’être abattue», a-t-elle dit, ajoutant qu’ils avaient demandé des indications pour les quartiers du personnel et le directeur. «Nous avons dit que nous ne savions pas qui elle était. Ils ont dit que le directeur était notre père et ils nous donneraient une leçon. «

La police et l’armée mènent depuis lors des opérations conjointes pour secourir les filles, dont l’enlèvement a provoqué l’indignation internationale.

Le président Muhammadu Buhari a exprimé «une immense joie» à la libération des filles.

«Je me joins aux familles et aux habitants de l’État de Zamfara pour accueillir et célébrer la libération de ces étudiantes traumatisées», a-t-il déclaré dans un communiqué. de nous. »

Le président a appelé à une plus grande vigilance pour empêcher les bandits de mener de telles attaques.

Il a exhorté la police et l’armée à poursuivre les ravisseurs et a averti que les politiques de paiement aux bandits se retourneraient contre eux.

«Les paiements de rançon continueront de faire prospérer les enlèvements», a-t-il déclaré.

Les conditions de la libération des étudiantes n’ont pas été immédiatement précisées.

Le Nigéria a connu plusieurs attaques et enlèvements de ce type ces dernières années. Samedi, 24 étudiants, six membres du personnel et huit proches ont été libérés après avoir été enlevés le 17 février au Government Science College de Kagara, dans l’État du Niger. En décembre, plus de 300 écoliers d’une école secondaire de Kankara, dans le nord-ouest du Nigéria, ont été emmenés puis relâchés. Le gouvernement a déclaré qu’aucune rançon n’avait été payée pour la libération des étudiants.

L’enlèvement le plus notoire a eu lieu en avril 2014, lorsque 276 filles ont été enlevées par les rebelles djihadistes de Boko Haram à l’école secondaire de Chibok, dans l’État de Borno. Plus de 100 de ces filles sont toujours portées disparues. Boko Haram est opposé à l’éducation occidentale et ses combattants ciblent souvent les écoles.

D’autres groupes armés organisés, appelés localement bandits, enlèvent souvent des étudiants pour de l’argent. Le gouvernement affirme que de grands groupes d’hommes armés dans l’État de Zamfara sont connus pour kidnapper contre de l’argent et faire pression pour la libération de leurs membres détenus en prison.

Les experts disent que si les enlèvements restent impunis, ils pourraient continuer.