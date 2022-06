Le gouverneur nigérian autorise les habitants à porter des armes pour se défendre

ABUJA, Nigeria (AP) – Un gouverneur nigérian a ordonné la délivrance de licences afin que les citoyens puissent porter des armes pour se défendre contre les groupes armés, une première parmi les mesures élaborées pour vaincre les hommes armés responsables de la mort de milliers de personnes dans les régions troublées de ce pays d’Afrique de l’Ouest. région nord.

Le gouverneur de l’État de Zamfara, Bello Matawalle, a annoncé dimanche par l’intermédiaire du commissaire d’État à l’information que la directive de délivrer des licences d’armes à feu fait suite à “l’escalade récente des attaques, des enlèvements et des prélèvements criminels imposés à nos communautés innocentes”.

Des groupes armés connus localement sous le nom de bandits ont ciblé des communautés isolées dans les régions du nord-ouest et du centre du Nigéria. Des enlèvements contre rançon ont eu lieu l’année dernière à Zamfara, l’un des États les plus touchés par la violence armée.

Les permis d’armes à feu pour l’autodéfense sont très rares au Nigeria, et Zamfara pourrait être le premier État à offrir des approbations de masse. Il n’était pas encore clair comment armer les citoyens aiderait à prévenir les attaques; Les autorités ont admis que même la police nigériane est parfois débordée lors d’attaques violentes.

Le Nigeria mène également une guerre de dix ans contre les rebelles extrémistes islamistes dans la région du nord-est.

“Cet acte de terrorisme a été une source d’inquiétude et de préoccupation pour le peuple et le gouvernement de l’État”, a déclaré Ibrahim Dosara, le commissaire à l’information de Zamfara, dans un communiqué. Il a déclaré que le gouvernement avait pris des dispositions pour que 500 licences soient distribuées à ceux “qui remplissent les conditions requises et souhaitent obtenir de telles armes pour se défendre”.

Les mesures passées, y compris les pannes de télécommunications, le blocage de millions de lignes téléphoniques non enregistrées et une série de couvre-feux, n’ont pas permis d’atteindre la paix tant recherchée.

Alors que les permis d’armes à feu sont déployés à Zamfara, le commissaire local à l’information a également exhorté les habitants à signaler les informateurs travaillant pour les groupes armés. Des analystes ont déclaré à l’Associated Press que ces informateurs sont généralement recrutés par les agresseurs et acquiescent en raison de difficultés économiques et de crainte pour leur sécurité.

Le gouvernement de l’État a ordonné le recrutement de 200 gardes locaux supplémentaires dans chacun des 19 émirats de Zamfara “pour augmenter les effectifs et renforcer sa force et sa capacité à faire face aux bandits”, a déclaré Dosara, le commissaire à l’information.

Les marchés et les stations-service de certaines zones instables ont également été fermés. De plus, les motos étaient interdites; des groupes de bandits qui se comptent par centaines attaquent souvent les communautés à moto.

“Le gouvernement ordonne par la présente à l’armée, à la police, à la défense civile et aux autres agences de sécurité de mobiliser leurs agents et de mener (le) combat dans les enclaves des criminels avec effet immédiat”, a ajouté le commissaire.

Chinedu Asadu, Associated Press