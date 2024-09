Le gouverneur Newsom publie des réglementations pour protéger les enfants des produits à base de chanvre dangereux et enivrants

Le réglementation d’urgence répondre à l’augmentation des incidents sanitaires liés aux produits à base de chanvre intoxicants, que les régulateurs de l’État ont trouvés vendus dans tout l’État, en particulier les boissons et les produits alimentaires. Les enfants sont particulièrement à risque s’ils consomment ces produits. Des études montrent que l’utilisation de ces produits peut avoir un impact négatif sur les fonctions cognitives, la mémoire et les capacités de prise de décision dans le développement du cerveau.

« Les produits intoxicants à base de chanvre industriel peuvent provoquer des maladies et des blessures chez les consommateurs californiens », a déclaré Tomás Aragón, directeur du CDPH et responsable de la santé publique de l’État. « Nous travaillons pour garantir que les produits sur le marché soient conformes aux lois des États qui protègent les consommateurs contre ces risques pour la santé publique et nous avons proposé des réglementations d’urgence qui amélioreront la protection des consommateurs. »

La Californie est devenue le premier État à autoriser l’usage du cannabis médicinal lorsque les électeurs ont adopté le Compassionate Use Act en 1996, puis en 2016, les électeurs ont légalisé l’usage récréatif du cannabis. L’industrie du cannabis en Californie est strictement réglementée pour garantir que les entreprises fonctionnent en toute sécurité, que les produits sont étiquetés et testés pour être exempts de contaminants et que les enfants ne sont pas autorisés à accéder aux produits à base de cannabis. Cependant, sans lois et réglementations plus strictes, les fabricants de chanvre peuvent contourner la loi pour produire et commercialiser des produits à base de chanvre contenant du THC.

La nouvelle réglementation interdit toute quantité détectable de THC dans les produits de chanvre consommables tels que les boissons, les aliments et les produits diététiques afin de protéger les jeunes et d’atténuer le risque d’effets néfastes sur la santé.

La réglementation d’urgence permettra également d’aligner davantage la vente de produits à base de chanvre sur les restrictions actuellement observées sur le marché légal du cannabis en Californie, en limitant la taille des portions et des emballages et en établissant un âge minimum de 21 ans pour acheter légalement des aliments, des boissons et des produits diététiques à base de chanvre industriel.

« Le Département de contrôle du cannabis accueille favorablement ces réformes réglementaires », a déclaré Nicole Elliott, directrice du département de contrôle du cannabis. « Ces règles constituent une étape essentielle pour garantir que les produits sur le marché soient conformes à l’intention initiale de la loi, et nous nous engageons à travailler avec nos partenaires étatiques pour faire respecter la loi de l’État. »

Ces réglementations entreront en vigueur immédiatement après leur approbation par le Bureau du droit administratif. Les vendeurs doivent commencer à mettre en œuvre des restrictions d’achat et à retirer des rayons les produits de consommation à base de chanvre contenant des niveaux détectables de THC. Les régulateurs de l’État, notamment le Département de la santé publique, le Département du contrôle du cannabis, le Département californien du contrôle des boissons alcoolisées (ABC), le Département californien de l’administration des taxes et des frais (CDTFA) et les responsables de l’application des lois au niveau de l’État et au niveau local, commenceront à prendre des mesures d’application immédiates.

« Le Département de contrôle des boissons alcoolisées appliquera toutes les lois et réglementations californiennes ayant un impact sur les établissements agréés ABC », a déclaré Joseph McCullough, directeur d’ABC« ABC contactera les titulaires de permis et les groupes d’intervenants pour les informer de la nouvelle réglementation afin qu’ils puissent s’assurer qu’ils sont en conformité une fois que la réglementation entrera en vigueur. »

« Nos inspecteurs du cannabis et du tabac sont sur le terrain tous les jours pour que les consommateurs sachent que les articles sur les étagères des magasins sont légaux en Californie, correctement testés, étiquetés et taxés », a déclaré Nick Maduros, directeur du CDTFA. « Nous continuerons à travailler avec nos collègues aux niveaux national et local pour sensibiliser les détaillants et faire respecter la loi californienne. »

Le projet de règlement peut être consulté ici.