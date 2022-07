Le gouverneur Newsom a déclaré l’état d’urgence pour Oak Fire en Californie

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence pour le comté de Mariposa, près du parc national de Yosemite, alors que l’Oak Fire des maisons incendiées, forcé des milliers de personnes à évacuer et des routes fermées.

Lorsque Newsom a déclaré l’état d’urgence samedi, l’incendie avait brûlé plus de 11 500 acres d’incendie et forcé plus de 3 000 habitants à évacuer, selon une déclaration écrite du bureau du gouverneur.

Lundi matin, le Oak Fire avait brûlé 16 791 acres et était contenu à 10 %selon le département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

Par acres brûlés, le Oak Fire est déjà le plus grand feu de forêt de 2022selon les archives publiques du département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

Aussi dangereux que soit le feu de forêt d’Oak Fire pour ceux qui sont sur son chemin de destruction, il n’est pas encore proche du plus grand incendie de forêt de l’histoire de la Californie. L’incendie du complexe d’août en août 2020 a brûlé plus d’un million d’acres et détruit 935 structures, selon les archives historiques conservées par le California Department of Forestry and Fire Protection.

La cause de l’incendie faisait toujours l’objet d’une enquête, selon le département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

Mais le feu de forêt s’est propagé rapidement en raison du temps chaud et sec et des conditions de sécheresse, indique le communiqué du bureau de Newsom.

Et ce sont ces conditions sèches qui sont le dangereux catalyseur des incendies de forêt les plus dangereux en Californie. Pour le nord de la Californie, la saison des feux de forêt s’étend de juillet à octobre, selon l’Association des chefs de pompiers de l’Ouest, qui représente les travailleurs des services d’urgence liés aux incendies. La saison des feux de forêt dans le sud de la Californie commence dès le mois de mai. Mais ce sont les incendies de forêt qui commencent plus tard dans la saison, en septembre et octobre, qui ont tendance à être les plus dangereux car ils ont la végétation la plus sèche accumulée par le temps chaud de l’été et à cause des vents forts et secs qui soufflent sur la Californie à l’automne. , selon la Western Fire Chiefs Association.

Actuellement, 100 % des habitants du comté de Mariposa sont touchés par la sécheresse, selon le service fédéral d’information sur la sécheresse, qui est géré par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Jusqu’à présent, 2022 est l’année la plus sèche à ce jour dans le comté de Mariposa pendant les 128 années pour lesquelles il existe des records.

Bien qu’il soit trop tôt pour dire la cause exacte de l’incident d’Oak Fire, des recherches ont déjà été publiées établissant un lien entre les incendies de forêt en Californie et le changement climatique. Une étude de 2019 a montré qu’entre 1972 et 2018, la superficie brûlée avait quintuplé et une multiplication par huit du nombre d’incendies de forêt en été.

“Les effets du réchauffement étaient également apparents à l’automne en augmentant les chances que les combustibles soient secs lorsque de forts vents d’automne se produisent. La capacité des combustibles secs à favoriser les grands incendies n’est pas linéaire, ce qui a permis au réchauffement de devenir de plus en plus percutant”, l’étude dit. “Le réchauffement d’origine humaine a déjà considérablement amélioré l’activité des feux de forêt en Californie, en particulier dans les forêts de la Sierra Nevada et de la côte nord, et continuera probablement de le faire dans les décennies à venir.”

Les incendies de forêt en Californie surviennent la semaine après que des parties de l’Europe ont brûlé en raison d’incendies de forêt là-bas également.

De plus, alors que les incendies de forêt font rage, les législateurs américains n’ont jusqu’à présent pas été en mesure de faire passer la législation sur le climat par le Congrès, largement bloquée par le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale.

Même si le feu de forêt d’Oak Fire continue de brûler, les pompiers commencent à faire des progrès. “Les pompiers ont fait de bons progrès aujourd’hui”, indique le résumé de la situation du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie.