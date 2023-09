Le gouverneur Moore prononce une allocution lors du Sommet sur les opportunités d’affaires et la formation entrepreneuriale du Maryland – Communiqués de presse – Actualités

— Le gouverneur Wes Moore a prononcé ce matin une allocution devant des centaines de représentants de petites entreprises, minoritaires et vétérans lors du Sommet sur les opportunités commerciales et la formation entrepreneuriale du Maryland. Le gouverneur a été rejoint par le chancelier du système universitaire du Maryland, Jay Perman, le secrétaire du ministère des Transports du Maryland, Paul Wiedefeld, le secrétaire du ministère des Services généraux du Maryland, Atif Chaudhry, et la secrétaire spéciale du Bureau du gouverneur chargé des affaires des petites entreprises, des minorités et des femmes, Yolanda « Maria » Martinez. démonstration de soutien et de solidarité envers les participants au programme d’entreprise minoritaire et défavorisé du Maryland.

«Je tiens à remercier les chefs d’entreprise d’avoir pris des risques et d’avoir été des visionnaires.» a déclaré le gouverneur Moore. « Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition pour fournir le soutien dont nos entreprises appartenant à des minorités, aux petites et aux vétérans ont besoin pour prospérer. Nous n’avons pas à choisir entre une économie compétitive et une économie équitable. Nous pouvons et nous ferons les deux.