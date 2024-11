Le gouverneur Mills élude la question du drapeau du Maine mais approuve 3 propositions d’obligations

1er novembre – Gouv. Janet Mills ne participe pas à un référendum à l’échelle de l’État pour changer le drapeau de l’État, affirmant que c’est une décision personnelle que chaque Mainer doit prendre pour lui-même.

Dans son discours hebdomadaire à la radio, Mills a déclaré qu’elle soutenait les trois propositions d’obligations inscrites au scrutin. Ils comprennent la question 2, une caution de 25 millions de dollars pour la recherche et le développement ; Question 3, une caution de 10 millions de dollars pour restaurer des bâtiments communautaires historiques ; et Question 4, une caution de 30 millions de dollars pour concevoir, développer et entretenir des sentiers polyvalents à travers l’État.

En ce qui concerne le référendum sur le drapeau, soit la question 5, Mills est toujours resté en dehors du débat.

Le drapeau de l’État actuel présente le sceau de l’État sur un champ bleu. S’il est approuvé par les électeurs, il serait remplacé par une version modernisée du drapeau Pine Tree que l’État a utilisé de 1901 à 1909. Le drapeau proposé comporterait un pin avec 16 arcs, représentant chaque comté, et une étoile bleue sur un champ beige. .

La proposition a été soumise au scrutin à travers un projet de loi démocrate qui a fait l’objet d’un débat émotionnel dans les deux chambres.

Mills a autorisé la mesure à être transmise aux électeurs sans sa signature.

« Enfin », a déclaré Mills dans son discours à la radio, « certains m’ont demandé comment je voterais sur la question 5, qui est la question du drapeau. Je sais que c’est une question qui préoccupe tout le monde, mais vous savez quoi ? C’est à vous d’en décider, et je ne vais pas essayer d’influencer le vote.

« Les drapeaux d’État sont une source de grande fierté et, quel que soit le résultat du vote, j’espère que nous pourrons tous soutenir le résultat en tant que symbole de l’État du Maine. »

Bien qu’elle ait expliqué qu’elle ne prenait position dans aucun des deux cas sur le référendum sur le drapeau, Mills n’a pas abordé la seule question restante.

La question 1 fixerait un montant de 5 000 $ pour les contributions aux comités d’action politique qui défendent l’élection ou la défaite d’un candidat. Les contributions aux PAC contrôlées par un parti politique et aux comités chargés des questions de vote ne seraient pas incluses et pourraient continuer de recevoir des contributions illimitées d’individus ou de groupes.

Le Maine serait le premier État à adopter une telle loi, depuis que la Cour suprême des États-Unis a statué dans l’affaire Citizens United contre la FEC, qui a libéré des dépenses illimitées pour les courses politiques comme une forme de liberté d’expression. Les partisans de la question 1 s’attendent à ce qu’elle soit contestée devant les tribunaux si elle est adoptée par les électeurs.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Mills n’avait pas abordé la question 1 dans son discours, ses collaborateurs ont souligné la déclaration de Mills selon laquelle elle « ressentait le besoin de répondre à chaque question ».

