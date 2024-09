Le gouverneur Mike Dunleavy oppose son veto à un allègement fiscal pour l’application de location de voitures Turo

6 septembre — Le gouverneur Mike Dunleavy a opposé mardi son veto à une mesure destinée à mettre fin à un différend fiscal de longue date entre l’État de l’Alaska, les sociétés de location de voitures physiques et Turo, un site Web de location de voitures entre particuliers.

Depuis des années, l’État tente de percevoir une taxe de 10 % sur les locations de véhicules via Turo, une application qui permet aux utilisateurs de louer leur voiture en ligne. Turo a affirmé que la taxe ne devrait pas s’appliquer à ses conducteurs car la plateforme elle-même ne possède pas et n’entretient pas de flotte de véhicules.

Une procédure judiciaire en 2018 n’a pas permis de résoudre le différend entre l’État et l’entreprise technologique. Ces dernières années, l’État avait cessé d’évaluer la taxe sur les conducteurs de Turo et ne savait pas exactement combien de recettes il perdait. Le ministère du Revenu de l’Alaska a déclaré en janvier que 25 contribuables délinquants de l’Alaska devaient à l’État environ 470 000 $ de taxes de location de véhicules impayées.

Le projet de loi 127 du Sénat, présenté par le sénateur Matt Claman, démocrate d’Anchorage, avait pour but d’égaliser les règles du jeu en imposant à Turo la même taxe de 10 % que celle imposée aux sociétés de location de voitures traditionnelles comme Avis et Enterprise. La taxe est utilisée par l’État pour l’entretien des routes et pour les parcs nationaux.

Au fur et à mesure que le projet de loi SB 127 progressait au sein de l’Assemblée législative, il a été amendé pour parvenir à un compromis entre les différents acteurs de la location de voitures. Turo a accepté de reverser à l’État une taxe réduite de 8 % sur les locations de véhicules. La nouvelle taxe ne serait également plus appliquée rétroactivement.

« Nous apprécions le changement proposé et le soutenons pleinement au nom de nos hôtes P2P d’Alaska », a déclaré Kyndell Gaglio, qui travaille dans les relations gouvernementales pour Turo.

Carrigan Grigsby, vice-président exécutif d’Avis Alaska, a soutenu le projet de loi, tout comme Bill Gardner, vice-président d’Enterprise Holdings, qui a déclaré que « cette législation contribue à uniformiser les règles du jeu en ce qui concerne les taxes/frais sur toutes les transactions de location de voitures ».

Le projet de loi SB 127 a été adopté par l’Assemblée législative en mai avec un fort soutien bipartisan. Quinze sénateurs démocrates et républicains ont voté pour le projet de loi. Les sénateurs républicains Mike Shower, Bert Stedman et Shelley Hughes ont voté contre, tout comme le sénateur Scott Kawasaki, un démocrate de Fairbanks.

À la Chambre, 36 républicains, indépendants et démocrates ont voté en faveur du projet de loi SB 127. Les représentants républicains d’extrême droite Ben Carpenter et David Eastman ont été les deux seuls à voter contre.

La majorité républicaine à la Chambre des représentants a publié un communiqué de presse en mai, vantant l’adoption du projet de loi comme une réduction d’impôt. Le représentant républicain de Big Lake, Kevin McCabe, président de la commission des transports de la Chambre, a déclaré à l’époque que la mesure favoriserait la croissance économique.

« Le SB 127 est avant tout une question d’équité et d’efficacité », a déclaré McCabe, un républicain conservateur, dans une déclaration préparée. « En clarifiant les responsabilités en matière de collecte des impôts et en abaissant le taux d’imposition des véhicules de location, nous créons un système plus équitable qui profite à la fois aux locataires et aux propriétaires de véhicules. »

Malgré tout, Dunleavy a opposé son veto au projet de loi mardi. Dans un message accompagnant l’annonce de son veto, le gouverneur a déclaré que « la taxation inutile d’une industrie nouvelle et en pleine croissance est une mauvaise politique publique. En conséquence, j’ai opposé mon veto à ce projet de loi ».

Claman a déclaré mercredi dans une interview qu’il était « déçu » par le veto. Il a déclaré que les responsables de Dunleavy au ministère du Revenu avaient soutenu le projet de loi lors des audiences du comité législatif. Ils ont souligné à plusieurs reprises que la mesure n’imposait pas une nouvelle taxe, mais clarifiait une taxe existante.

« Ainsi, avec le veto, le propriétaire d’une voiture Turo est toujours redevable de la taxe de 10 %. Cela fait partie de la loi de l’Alaska depuis des décennies », a déclaré Claman.

Dans un courriel, Catherine Mejia, porte-parole de Turo, a déclaré jeudi qu’elle ne pouvait pas commenter la décision de veto du gouverneur, « car nous évaluons ce que cela signifie pour la communauté d’autopartage de Turo ».

La décision de Dunleavy de mettre son veto a été « déconcertante » pour Grigsby. Il a déclaré que le gouverneur n’avait pas compris la « quantité de travail » qui avait été nécessaire pour parvenir à un accord de compromis entre les sociétés de location de voitures, Turo et les membres de sa propre administration.

« Je trouve tout simplement déconcertant que ce type ne comprenne pas les lois fondamentales qui sont en vigueur », a déclaré Grigbsy à propos du veto de Dunleavy. « Je veux dire, ce n’est pas sorcier. »

Selon Grigbsy, Avis Alaska estime que la taxe de location de véhicules de l’État devrait s’appliquer de manière équitable aux sites de partage de voitures entre particuliers comme Turo. Aujourd’hui, Avis, la plus grande société de location de voitures en Alaska, envisage de saisir les tribunaux pour contester la manière dont l’État impose les taxes, a-t-il déclaré.