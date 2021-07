Le gouverneur Kristi Noem enverra 125 autres soldats de la Garde nationale SD à la frontière

La nouvelle survient environ une semaine après que Noem a annoncé qu’elle enverrait jusqu’à 50 soldats à la frontière sud.

Les soldats seront déployés de neuf mois à un an.

Le gouverneur Kristi Noem enverra 125 membres supplémentaires de la Garde nationale du Dakota du Sud à la frontière sud, selon un communiqué de presse de son bureau mercredi après-midi.

Le déploiement entre les États-Unis et le Mexique, à la demande du gouvernement fédéral, aura lieu plus tard cette année, précise le communiqué.

La nouvelle survient environ une semaine après que Noem a annoncé qu’elle enverrait jusqu’à 50 soldats à la frontière sud pendant 30 à 60 jours, payés par un « don privé » d’un million de dollars d’un milliardaire du Tennessee.

L’administration de Noem a informé en privé les dirigeants législatifs de l’État que la fondation de Willis et Reba Johnson s’était engagée et avait donné suite au paiement d’un million de dollars pour soutenir la mission à la frontière américano-mexicaine. Willis et Reba Johnson sont des donateurs bien connus des campagnes politiques républicaines, dont l’ancien président Donald Trump.

« Notre garde nationale du Dakota du Sud est la meilleure du pays et elle est préparée à la réponse soutenue qu’exige la crise de la sécurité nationale à notre frontière sud », a déclaré Noem dans un communiqué de presse. « J’espère que cette mission indique que l’administration Biden prend conscience de la situation dévastatrice à la frontière. »

Les troupes se joindront à environ 3 000 autres membres de la Garde de plusieurs autres États pour fournir un soutien non lié à l’application de la loi aux agents des douanes américains et à la sécurité le long de la frontière mexicaine en Californie, en Arizona, au Nouveau-Mexique et au Texas, indique le communiqué de presse.

Les soldats, qui seront déployés de neuf mois à un an et avec un statut de solde fédéral, sont membres de la 1742e compagnie de transport de la Garde nationale du Dakota du Sud stationnée à Sioux Falls et Flandreau, selon le communiqué.

Joe Sneve et Jonathan Ellis ont contribué au reportage.