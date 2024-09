Le gouverneur Kelly ordonne que les drapeaux soient mis en berne en l’honneur du 23e anniversaire du 11 septembre

Topeka — Aujourd’hui, conformément au décret exécutif n° 20-30, la gouverneure Laura Kelly a ordonné que les drapeaux de tout l’État du Kansas soient mis en berne du lever au coucher du soleil le mercredi 11 septembre 2024, pour honorer ceux qui ont perdu la vie dans les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

« Nous n’oublierons jamais les milliers de blessés et les près de 3 000 Américains dont la vie a été tragiquement emportée lors d’un acte de terrorisme il y a 23 ans », La gouverneure Laura Kelly a déclaré. « Malgré l’extrême tragédie de cette journée qui a marqué tant d’entre nous, nous nous souvenons également de la bravoure et du courage des premiers intervenants de notre pays qui ont fait tout leur possible pour sauver des vies – même s’ils ont perdu plus de 400 des leurs. Au nom de l’État du Kansas, je les remercie pour leur service et leurs sacrifices. »

Pour recevoir des alertes par e-mail lorsque le gouverneur ordonne que les drapeaux soient en berne, veuillez visiter : https://governor.kansas.gov/newsroom/kansas-flag-honor.

