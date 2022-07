Le gouverneur JB Pritzker teste positif pour COVID-19; présentant des symptômes légers – Shaw Local

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a été testé positif au COVID-19 et présente des symptômes “légers”, selon un communiqué de presse du bureau du gouverneur.

«Après avoir été informé de plusieurs contacts étroits testés positifs pour COVID-19, le gouverneur Pritzker a reçu un résultat de test positif lors de son régime de test COVID de routine», selon un communiqué de presse. “Le Gouverneur éprouve de légers symptômes et s’est vu prescrire le médicament antiviral Paxlovid. Il suivra les directives du CDC en travaillant à domicile. Le Gouverneur est entièrement vacciné et doublement boosté. Il exhorte tous les Illinois à continuer de suivre les conseils du CDC, à utiliser des traitements antiviraux et à obtenir tous les rappels disponibles. Il a hâte de reprendre le travail en personne dès que possible. »

Pritzker s’était récemment rendu en Floride pour prendre la parole lors d’une conférence sur le leadership démocratique en Floride. politique a décrit le discours de Pritzker condamnant les politiques républicaines nationales comme “enflammées”.

La semaine dernière, Pritzker a annoncé qu’il avait modifié son décret exécutif pour assouplir les exigences de test COVID-19 et les mandats de vaccination dans certains contextes commerciaux.

En vertu de l’ordonnance modifiée, les établissements de soins de longue durée, y compris les maisons de soins infirmiers qualifiés, testeront le personnel qui n’est pas à jour avec son vaccin COVID-19 chaque semaine s’il se trouve dans une zone de transmission communautaire modérée, et deux fois par semaine dans les zones de transmission substantielle ou élevée au niveau communautaire.