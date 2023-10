Le gouverneur JB Pritzker tente de transformer l’âge de Biden en un atout

La semaine dernière, le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a fait la une des journaux nationaux lorsqu’il a écrit une lettre ferme au président Joe Biden, affirmant que sa Maison Blanche devait intensifier ses mesures face à l’afflux de migrants à Chicago.

Mais cette semaine, Pritzker a pris la défense de Biden sur l’une des questions les plus délicates de la réélection du président : l’âge.

La stratégie de Pritzker est une tentative notable de la part d’un éminent démocrate de passer à l’offensive sur cette question, qui a été largement considérée comme l’un des points faibles de Biden.

Pritzker, qui est également un substitut à la réélection de Biden, a abordé la question dans un discours prononcé devant les démocrates du Wisconsin lors d’un dîner de collecte de fonds mercredi soir.

Devant environ 200 personnes, dont des élus comme la sénatrice Tammy Baldwin et le gouverneur Tony Evers, Pritzker a présenté un cas sur la façon dont Biden et l’ancien président Donald Trump ont vieilli, arguant que Trump est devenu toxique, tandis que Biden est devenu un « joyau ». » Pritzker a également fait valoir que les démocrates ne devraient pas hésiter à aborder cette question.

« J’ai beaucoup réfléchi aux raisons pour lesquelles les gens se soucient tant de l’âge lors des prochaines élections, et je veux vous en parler », a déclaré Pritzker, selon l’audio de l’événement partagé par la campagne Pritzker avec NBC News. « Nous devons cesser d’ignorer les inquiétudes concernant l’âge physique d’un candidat, surtout lorsque ces inquiétudes proviennent d’un jeune. Ce qui fait peur, c’est l’âge des idées des candidats.»

Pritzker a ensuite comparé et contrasté Trump et Biden, y compris le fait que Trump fait partie d’un parti qui a adopté de « vieilles » idées comme la restriction de l’avortement.

« Nous avons deux exemples de la façon dont les gens vieillissent en tête de nos listes présidentielles : Donald Trump et Joe Biden », a-t-il déclaré. «Ce n’est pas seulement que Donald Trump n’a pas le caractère de Joe Biden ; c’est ça en vieillissant. Il a eu la chance de mettre à profit toutes ses expériences de vie et de les utiliser pour devenir quelqu’un d’empathique, de courageux et de gentil. Et au lieu de cela, il a choisi d’être cruel, lâche et petit. »

Dans un SMS, le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a répondu : « Qui est JB Pritzker ? »

À 80 ans, l’âge de Biden est devenu l’un des enjeux déterminants de sa campagne de réélection, même si Trump, son principal adversaire du moment, selon les sondages, en a 77. Des dizaines d’électeurs ont récemment déclaré à NBC News qu’ils considéraient l’âge de Biden comme étant c’est plus un problème même s’il n’y a pas beaucoup de différence.

Pritzker a fait ces remarques lors de la réception de la Journée des fondateurs du Parti démocrate, une collecte de fonds annuelle où se réunissent les dirigeants syndicaux, les donateurs et les élus.

Un porte-parole de Pritzker a déclaré que le discours et le message avaient été élaborés indépendamment de la campagne Biden.

Pritzker a poursuivi en affirmant que Biden avait fait de l’âge son « ami » et avait utilisé ses années pour devenir « un joyau humain ».

En septembre Sondage NBC News, les trois quarts des personnes interrogées se sont déclarées préoccupées par l’âge et la santé mentale de Biden. Parmi les personnes interrogées, 59 % ont évoqué des préoccupations majeures, et 15 % de plus s’inquiétaient modérément du fait que Biden n’avait pas la santé mentale et physique nécessaire pour être président pour un second mandat.

Pritzker a fait des vagues la semaine dernière lorsqu’il a écrit sa lettre à la Maison Blanche pour se plaindre d’un « manque d’intervention et de coordination à la frontière ». Il a plaidé pour un soutien fédéral supplémentaire à la suite d’une vague de migrants à Chicago.

Pritzker, qui a été élu deux fois dans tout l’État, est largement considéré comme l’un des candidats à la présidentielle de 2028. C’est un milliardaire qui est un donateur démocrate de longue date ; il a donné plus de 1,1 million de dollars à l’État partie l’année dernière, en plus d’avoir contribué au succès de la campagne de réélection d’Evers.