Le gouverneur JB Pritzker parle du calendrier de la session et met en évidence les dépenses d’infrastructure – Shaw Local

SPRINGFIELD – – Dans une série de conférences de presse dans le sud de l’État coïncidant avec la foire de l’État de l’Illinois, le gouverneur JB Pritzker a fait le point cette semaine sur la possibilité d’une session spéciale, a décrit de nouveaux investissements dans les infrastructures de l’État et a annoncé un nouveau programme pour certains Illinois de plus de 55 ans. .

Alors que le gouverneur démocrate a rapidement annoncé qu’il convoquerait une session extraordinaire après l’annulation de l’affaire historique de la Cour suprême Roe contre Wade en juin, les législateurs n’ont jusqu’à présent prévu aucun retour au Capitole.

La semaine dernière, Pritzker n’était pas plus clair quant au moment où il s’attendait à ce que les législateurs reviennent pour aborder des questions telles que le droit à l’avortement et la violence armée.

“Comme vous le savez, les groupes de travail travaillent dur à la Chambre des représentants, travaillant sur divers aspects de la législation, travaillant avec des avocats, les écoutant”, a-t-il déclaré. “Et nous sommes donc prudemment optimistes qu’ils seront en mesure de proposer des idées que nous pourrons présenter lors d’une session spéciale, ou lors d’une session de veto, ou certaines d’entre elles pourraient même être au cours de la nouvelle année.”

Mardi, Pritzker a de nouveau été interrogé sur la session, notant qu’il était favorable à l’interdiction des chargeurs de grande capacité et des armes semi-automatiques telles que celles utilisées lors de la fusillade de Highland Park le 4 juillet.

Mais, a-t-il dit, les mesures adoptées après le 31 mai ont besoin de supermajorités des trois cinquièmes pour devenir loi immédiatement après leur signature. Les projets de loi adoptés à la majorité simple après cette date ne peuvent entrer en vigueur que le 1er juin de l’année suivante, ou dans ce cas le 1er juin 2023. Les mesures adoptées après le 1er janvier peuvent toutefois entrer en vigueur immédiatement lors d’un vote à la majorité simple.

“La question est donc de savoir s’ils peuvent proposer un compromis ou des projets de loi qui répondront à mes exigences et qui pourraient être réalisés avant la nouvelle session, et c’est ce que je recherche”, a-t-il déclaré.

La session régulière de veto est prévue du 15 au 17 novembre et du 29 novembre au 1er décembre.

Améliorations de la rue principale : Lors de sa dernière célébration du financement des infrastructures de l’État, Pritzker s’est arrêté à Alton lundi pour souligner un investissement de 106 millions de dollars de l’État dans la revitalisation des rues principales de l’Illinois. Il sera couvert par 109 millions de dollars d’autres fonds de contrepartie, pour un investissement total de 215 millions de dollars.

L’État a pu doubler ses investissements initiaux prévus de 50 millions de dollars dans le programme à 106 millions de dollars grâce au financement mis à disposition par le biais de la loi fédérale américaine sur le plan de sauvetage, selon le bureau du gouverneur.

Les subventions seront accordées par l’intermédiaire du Département du commerce et des opportunités économiques de l’État dans plus de 50 communautés avec une allocation maximale de 3 millions de dollars.

Le financement vise à moderniser les centres-villes, à répondre aux besoins d’infrastructure tant attendus et à stimuler les économies locales, a déclaré Pritzker.

À Alton, cela comprend 3 millions de dollars pour la rénovation de l’espace du centre-ville pour un incubateur d’entreprises. À Rantoul, dans le comté de Champaign, il comprenait 3 millions de dollars pour des améliorations au centre-ville, des mises à niveau des infrastructures et la mise en œuvre d’un plan directeur.

Plus de 2 millions de dollars iront à Carbondale pour l’amélioration du quartier des arts et des divertissements du centre-ville, tandis que Carrollton, dans le comté de Greene, recevra 1,9 million de dollars pour l’amélioration du palais de justice.

Le financement de la composante infrastructure de construction de Rebuild Illinois provient d’une expansion des jeux de hasard dans l’État, ainsi que d’une augmentation des taxes sur les cigarettes et des taxes de stationnement. Ces mesures sont toutes en place depuis 2019.

Une liste complète des projets de revitalisation du centre-ville est disponible ici.

Campus de l’application de la loi: Pritzker s’est également arrêté à Belleville lundi pour annoncer un plan pour un nouveau campus axé sur l’application de la loi en partenariat avec la ville de Belleville, le Southwestern Illinois College, la police de l’État de l’Illinois et la Southern Illinois University.

Le campus de développement de la justice et de la main-d’œuvre du sud-ouest de l’Illinois sera situé sur un site qui abritait autrefois le programme de premier cycle de l’Université Lindenwood.

La ville de Belleville a acheté le bâtiment grâce à une subvention DCEO de 3 millions de dollars, et SWIC a reçu 5,9 millions de dollars de l’Illinois Community College Board pour exploiter l’installation.

À partir de l’automne 2022, selon le bureau du gouverneur, SWIC lancera une nouvelle académie de formation de la police sur le site. Il accueillera 125 à 130 cadets dans la classe inaugurale, et le site pourrait accueillir plus de programmes de justice pénale SWIC à l’avenir.

Programme PACE: Lors de la journée des seniors à la foire lundi, Pritzker et des représentants du département des services sociaux de l’Illinois ont annoncé la participation de l’État à un programme financé par Medicare et Medicaid visant à offrir aux Illinois âgés de 55 ans et plus dans certaines communautés une alternative aux soins infirmiers en maison de retraite.

Le programme de soins tout compris pour les personnes âgées, ou PACE, sera disponible pour les Illinois âgés de 55 ans et plus qui sont éligibles à Medicaid et Medicare à West Chicago, South Chicago, Southern Cook County, Peoria et East St. Louis.

Le programme fournit des soins médicaux et des services sociaux coordonnés aux adultes qui correspondent à ces catégories et sont admissibles aux soins en maison de retraite, mais peuvent vivre en toute sécurité à la maison.

C’est un programme fédéral auquel l’Illinois a tenté de participer dans les années 1990, a déclaré la directrice de l’IDHS, Theresa Eagleson, mais la participation a été minime. Pritzker a déclaré que 31 États avaient déjà de tels programmes en place.

“Les personnes âgées qui s’inscrivent à PACE recevront des services interdisciplinaires et complets directement dans leurs communautés, à domicile”, a déclaré Pritzker. “C’est tout, des soins à domicile et personnels aux soins médicaux spécialisés individualisés et aux services de diagnostic.”

Le bureau du gouverneur a déclaré que les programmes devraient être opérationnels au cours de l’exercice 2024, qui commence en juillet 2023. Le financement provient d’une redistribution des ressources existantes au sein du programme de soins gérés de l’État.

Capitol News Illinois est un service d’information à but non lucratif et non partisan couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.