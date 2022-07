Le gouverneur JB Pritzker fait pression pour l’interdiction des armes d’assaut et une action fédérale – Shaw Local

SPRINGFIELD – À la suite d’une fusillade de masse le 4 juillet à Highland Park qui a fait sept morts et des dizaines de blessés, le gouverneur JB Pritzker appelle à une interdiction aux niveaux national et national des fusils d’assaut de type militaire et de grande capacité. les magazines.

Le gouverneur a passé ces appels à la télévision nationale par câble et à la Maison Blanche ces derniers jours.

“Bien que je soutienne une interdiction des armes d’assaut et des chargeurs de grande capacité au niveau de l’État, nous avons un besoin urgent d’une réglementation fédérale sur les armes de guerre et les chargeurs de grande capacité qui ne sont utilisés que pour des meurtres de masse”, a déclaré Pritzker dans un communiqué publié la semaine dernière. . “L’Illinois n’est pas une île, et même avec certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes du pays, notre État n’est aussi sûr que l’État avec les lois les plus faibles – dont beaucoup bordent l’Illinois.”

L’arme utilisée dans la fusillade de Highland Park a été identifiée comme étant un Smith et Wesson M&P 15, un fusil semi-automatique qui contient des chargeurs de 30 coups de munitions de 5,56 mm. Le tireur présumé, Robert Crimo III, aurait utilisé trois de ces cartouches lors de son attaque lors d’un défilé du 4 juillet, tirant plus de 80 coups de feu en quelques minutes seulement.

Bien que les lettres “M&P” signifient “Military & Police”, elle et d’autres comme elle ont été largement disponibles pour les civils dans les magasins d’articles de sport à travers le pays.

L’arme utilisée à Highland Park est également similaire aux armes utilisées lors d’autres fusillades de masse récentes, notamment la fusillade du 24 mai dans une école primaire à Uvalde, au Texas, qui a fait 19 morts parmi les enfants et deux enseignants, et la fusillade du 14 mai sur un Buffalo, New York, épicerie qui a tué 10 personnes.

Toutes ces armes sont inspirées du Colt AR-15, une version semi-automatique d’un fusil conçu à l’origine pour l’armée.

Lundi, Pritzker et la mairesse de Highland Park, Nancy Rotering, étaient à la Maison Blanche pour un événement avec le président Joe Biden marquant la signature récente de la loi sur la sécurité des communautés, la première loi fédérale importante sur la violence armée en près de 30 ans.

« Nous avons eu un certain nombre de conversations immédiatement après l’attaque à Highland Park et j’ai été impressionné par la façon dont ils ont géré les choses. Cela a été extraordinaire », a déclaré Biden. “Et comme nous en avons discuté tous les trois, nous avons plus à faire.”

Plus tard dans la journée, Pritzker est apparu sur “l’état de l’Union” de CNN et il a réitéré son appel à des mesures supplémentaires pour contrôler la violence armée.

“Je pense qu’il y a probablement trois choses à examiner ici : la première consiste à modifier une partie du verbiage dans la loi sur les drapeaux rouges afin que quelque chose aurait pu être déposé qui aurait empêché la délivrance de la carte FOID. C’en est un », a-t-il dit. “Deuxièmement, nous devons interdire les armes d’assaut, pas seulement dans l’État de l’Illinois, mais à l’échelle nationale. Et puis troisièmement, des magazines de grande capacité.

Un projet de loi en instance à l’Assemblée générale érigerait en crime l’achat ou la vente de fusils d’assaut et de chargeurs de grande capacité. Projet de loi interne 5522par la représentante Maura Hirschauer, D-Batavia, exigerait également que les propriétaires existants de ces armes les enregistrent auprès de la police de l’État de l’Illinois, et cela interdirait à ces propriétaires de les vendre dans l’État à quiconque sauf à un marchand d’armes à feu agréé par le gouvernement fédéral.

Hirschauer, un législateur de premier mandat et organisateur d’un chapitre local de Moms Demand Action for Gun Sense en Amérique, a présenté le projet de loi en janvier, mais il n’a jamais été examiné par un comité de fond. Cependant, depuis la fusillade de masse du 4 juillet à Highland Park, 50 autres législateurs, tous démocrates, se sont inscrits en tant que coparrains.

«Je pense que mes collègues ont été émus par la tragédie de Highland Park, mais aussi par la violence armée qui affecte tout l’État, et les électeurs de tout l’Illinois ont contacté leurs représentants et sénateurs d’État, leur disant à quel point il est important ce projet de loi est », a déclaré Hirschauer lors d’un entretien téléphonique.

Les défenseurs des droits des armes à feu, quant à eux, soutiennent que l’élimination d’un type d’arme de la société ne résoudra pas les causes sous-jacentes de la violence armée.

“Nous comprenons certainement la réaction émotionnelle des politiciens anti-armes à la lumière du mal et de la violence dont le monde a été témoin à Highland Park … tout comme l’équivalent de 47 fusillades à Highland Park qui ont eu lieu dans la ville de Chicago depuis le début de l’année”, Richard Pearson, directeur de l’Illinois State Rifle Association, a déclaré dans un e-mail. « Le mal et la violence ne résident pas dans un objet inanimé mais dans le cœur des gens. À un moment donné, les politiciens doivent s’attaquer au « pourquoi » de la violence au lieu de la solution de facilité en essayant d’interdire les objets inanimés. »

Les législateurs avaient prévu de convoquer une session spéciale cet été, principalement pour répondre à la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant un droit constitutionnel à l’avortement. Avant la fusillade de Highland Park, cependant, ces plans ont été suspendus et aucune session spéciale n’a encore été prévue.

Le candidat républicain au poste de gouverneur Darren Bailey a également appelé à une session spéciale la semaine dernière pour abroger un projet de loi sur la réforme de la justice pénale adopté en janvier 2021 et convoquer un groupe de travail sur la santé mentale composé de «médecins, premiers intervenants, patients, soignants à domicile, parents, enseignants et églises .”

La campagne Pritzker, à son tour, a fustigé Bailey pour avoir voté contre les projets de loi sur la sécurité des armes à feu et les budgets de l’État qui augmentaient le financement de la santé mentale.

La prochaine réunion prévue de l’Assemblée générale est le 15 novembre lorsque la session régulière de veto d’automne se réunit.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.