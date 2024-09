Le gouverneur interdit le recours à la « thérapie de conversion » sur les mineurs LGBTQ+ dans le Kentucky

FRANKFORT, Ky. (AP) — Le gouverneur démocrate Andy Beshear a interdit mercredi le recours à la « thérapie de conversion » sur les mineurs dans le Kentucky, qualifiant son décret d’étape nécessaire pour protéger les enfants d’une pratique largement discréditée qui tente de changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne par le biais de conseils.

Le gouverneur a utilisé ses pouvoirs exécutifs après que les républicains qui contrôlent l’assemblée législative de l’État ont bloqué à plusieurs reprises les efforts visant à promulguer une loi interdisant cette pratique. Beshear a déclaré qu’il n’attendrait plus que les autres « fassent ce qui est juste ».

« Ma foi m’enseigne que tous les enfants sont des enfants de Dieu », a déclaré Beshear lors de la cérémonie de signature au Capitole du Kentucky. « Et lorsque des pratiques mettent en danger ces enfants, voire leur portent préjudice, nous devons agir. La pratique de ce qu’on appelle la « thérapie de conversion » nuit à nos enfants. »

C’était la dernière action d’une Débat national sur la thérapie de conversion et les droits des enfants LGBTQ+ et de leurs familles.

L’événement du Kentucky a suscité de nombreuses émotions. Des militants pour la santé mentale et les droits des personnes LGBTQ+ ont applaudi le gouverneur, mais alors qu’il s’apprêtait à signer l’interdiction, quelqu’un à proximité a crié : « C’est un refus de la thérapie d’affirmation de soi ! » Les manifestants ont couvert la manifestation.

Parmi les personnes présentes se trouvait Zach Meiners, un cinéaste de 34 ans qui a déclaré qu’il souhaitait que les jeunes soient épargnés de l’angoisse et du mal qu’il a endurés pendant quatre ans de thérapie à l’adolescence, ce qui lui a causé « une anxiété et une dépression dont je suis encore en train de me défaire ».

« Je peux témoigner de mes propres yeux des effets dévastateurs que cela peut avoir sur la santé mentale d’une personne », a déclaré Meiners lors d’une interview. « Et je me considère très chanceuse d’être une survivante. »

Le représentant républicain de l’État, Killian Timoney, a serré la main de Beshear après la signature et a exprimé son soutien à l’interdiction. Mais un autre législateur républicain, le représentant de l’État, Josh Calloway, a déclaré que le gouverneur avait défié la volonté de la législature, qui ne devrait pas se réunir avant janvier.

« Nous sommes l’organe législatif, et les lois doivent être élaborées par les représentants du peuple », a déclaré Calloway.

La Family Foundation, un groupe conservateur du Kentucky, estime que l’ordonnance de Beshear bafoue les droits des parents et réprime l’expression religieuse. Elle qualifie cette interdiction d’« acte illégal », ce qui pourrait indiquer qu’elle pourrait faire l’objet d’un recours judiciaire.

« Ce décret, comme les précédents efforts législatifs infructueux, vise à promouvoir de fausses idéologies LGBTQ et à empêcher les conseillers, thérapeutes et pasteurs chrétiens d’aider les enfants aux prises avec une confusion d’orientation sexuelle ou d’identité de genre », a déclaré David Walls, directeur exécutif du groupe, dans un communiqué.

L’interdiction « viole totalement le premier amendement », a déclaré Daniel Schmid, un responsable juridique de Liberty Counsel, qui se décrit comme un ministère chrétien.

Anticipant de telles attaques, Beshear a déclaré que son action « n’impose aucune idéologie à qui que ce soit » mais « met simplement fin à une soi-disant « thérapie » que la communauté médicale considère comme mauvaise et qui nuit à nos enfants ».

La représentante démocrate de l’État, Lisa Willner, qui a promu une interdiction législative, a qualifié l’ordonnance de « grand pas en avant pour la sécurité et la santé mentale de tant de jeunes Kentuckiens ».

L’ordonnance rend également illégale l’utilisation de fonds étatiques ou fédéraux pour dispenser cette thérapie à des mineurs, et autorise les conseils d’agrément à sanctionner les professionnels reconnus coupables d’avoir pratiqué une thérapie de conversion sur des mineurs.

Cette thérapie a été discréditée et est contestée, entre autres, par l’American Medical Association et l’American Psychiatric Association, citant des recherches montrant qu’elle entraîne un risque accru de suicide et de dépression.

Près de la moitié des États et le District de Columbia interdisent la thérapie de conversion sur les mineurs, a déclaré le bureau de Beshear. Dans le Kentucky, 21 % des jeunes LGBTQ ont déclaré avoir été menacés ou soumis à une thérapie de conversion, selon le Trevor Project, une organisation de prévention du suicide et d’intervention en cas de crise pour les jeunes LGBTQ+.

Pendant ce temps, des efforts se multiplient à travers le pays pour restreindre les droits des enfants LGBTQ+ et imposer des restrictions sur le genre et la sexualité dans les salles de classe, les sports pour les jeunes et la médecine.

Chris Hartman, directeur exécutif de Fairness Campaign, un groupe de défense des droits LGBTQ+ basé dans le Kentucky, a qualifié la thérapie de conversion de « non seulement de l’huile de serpent, mais aussi du venin de serpent ».

Il y a quatre ans, Beshear est devenu le premier gouverneur du Kentucky à participer au rassemblement annuel pour les droits des homosexuels au Capitole lorsque l’assemblée législative est en session. L’année dernière, les républicains ont utilisé les questions transgenres pour attaquer Beshear, soulignant son veto à la loi interdisant aux jeunes transgenres d’avoir accès aux soins de santé affirmant leur genre. Beshear a déclaré que la mesure érodait les droits des parents à prendre des décisions médicales pour leurs enfants. Les législateurs républicains ont outrepassé le veto, mais Beshear a été réélu plus tard dans l’année avec une marge confortable.

Mercredi, Beshear a déclaré qu’il ne cesserait pas d’exhorter les législateurs à inscrire l’interdiction de la thérapie de conversion dans la loi de l’État.

« Ce n’est pas du tout une question de politique », a déclaré le gouverneur. « Et pour moi, ce n’est même pas une question de genre ou de sexualité. Il s’agit de protéger notre jeunesse d’une pratique inhumaine qui lui fait du mal. »

Hartman a déclaré que le gouverneur avait envoyé un message clair aux jeunes LGBTQ+ du Kentucky et à leurs familles : « Vous êtes parfaits tels que vous êtes. »