Le gouverneur Hochul signe une loi améliorant les lois sur les boissons alcoolisées pour les consommateurs et les propriétaires de petites entreprises

La gouverneure Kathy Hochul a signé aujourd’hui un ensemble de lois qui amélioreront les lois de l’État de New York relatives aux boissons alcoolisées dans le but d’élargir les options offertes aux consommateurs et de soutenir les petites entreprises de l’État de New York dans le secteur des boissons alcoolisées.

« Partout à New York, les brasseries, distilleries et autres entreprises de boissons alcoolisées créent des emplois et élargissent les opportunités économiques. » Le gouverneur Hochul a déclaré. « Je suis fier de signer cette législation qui modernisera les lois régissant la vente de boissons alcoolisées à New York. »

La législation S.5731/A.6941 autorise la vente de bière, d’hydromel, de vantardise et de cidre n’importe quel jour de la semaine, y compris le dimanche. La législation S.2854/A.7305 autorise les magasins d’alcool et de vin à étendre leurs horaires d’ouverture le dimanche afin de pouvoir ouvrir à 10 heures et fermer à 22 heures. La législation S.6443/A.6134 prolonge la durée de validité d’une licence de brasseur d’un an à trois ans. La législation S.3364A/A.2902 autorise les entreprises à préparer et à conserver des boissons contenant de l’alcool dans des distributeurs sous pression. La législation S.3567A/A.6050A autorise les magasins de détail à vendre des cadeaux complémentaires et des articles promotionnels liés à la vente de vins et de spiritueux. La législation S.6993A/A.7688 ajoute des parcelles de terrain à la liste des locaux exemptés des dispositions légales qui interdisent généralement aux fabricants/grossistes et détaillants de partager un intérêt dans un permis d’alcool.

Ce paquet législatif s’appuie sur les efforts du gouverneur Hochul pour remédier aux lois obsolètes de New York concernant l’alcool et sa vente dans tout l’État. Dans le cadre du budget adopté pour l’exercice 2023, l’alcool à emporter a été établi en tant que loi, autorisant les boissons à emporter. L’année dernière, le gouverneur Hochul a également signé une loi autorisant les établissements de restauration à demander des licences hors site pour servir de l’alcool sur les lieux d’événements, soutenant ainsi les traiteurs et les petites entreprises du secteur hôtelier.

La présidente de la State Liquor Authority, Lily M. Fan, a déclaré :« Nous saluons les efforts continus de notre gouverneur et de l’Assemblée législative pour aider les petites entreprises à réussir et à protéger la sécurité publique en abordant les lois désuètes sur l’alcool. Grâce à ce paquet législatif, nos entreprises agréées connaîtront une croissance économique et seront confrontées à moins de fardeau gouvernemental et de restrictions législatives.

Le sénateur d’État Sean Ryan a déclaré« En tant que président du Comité sénatorial du commerce, du développement économique et des petites entreprises, je suis toujours favorable aux réformes qui facilitent l’activité des entreprises à New York. Je remercie le gouverneur Hochul d’avoir signé mon projet de loi et le reste de ces mesures de bon sens. Supprimer des restrictions obsolètes comme celles-ci est bon pour les propriétaires de petites entreprises, bon pour les consommateurs et bon pour l’économie. »

Le sénateur d’État James Skoufis a déclaré : « La prohibition existait il y a près d’un siècle. Ce paquet législatif insuffle un nouveau souffle aux lois désuètes de notre État sur l’alcool en autorisant les magasins de vins et spiritueux à ouvrir pendant des heures supplémentaires le dimanche, autorisant la vente d’articles promotionnels, et plus encore. Je remercie le gouverneur Hochul d’avoir signé ces projets de loi et j’ai hâte de continuer à collaborer avec elle pour réorganiser les lois obsolètes sur l’alcool de New York.

Le membre de l’Assemblée Harry Bronson a déclaré : « Merci, gouverneur Hochul, d’avoir signé mon projet de loi visant à étendre les heures d’ouverture du dimanche pour les magasins d’alcool. En fin de compte, cela soutient une opportunité économique juste et équitable, et les magasins d’alcool sont désormais sur un pied d’égalité avec les bars et les restaurants. Et je ne pourrais pas être plus heureux. que ce changement à la loi intervient pendant la saison des Bills ! »

Le membre de l’Assemblée Brian A. Cunningham a déclaré : « De nos restaurants familiaux locaux à nos magasins d’alcool du coin, les lois sur l’alcool de l’État de New York devraient s’aligner sur les normes modernes de santé et de sécurité et sur les besoins des résidents. La mise à jour des réglementations et des horaires d’ouverture des magasins pour refléter les nouvelles réalités est cruciale pour le bien-être de nos entreprises et des communautés qu’elles servent. Je suis fier de parrainer A2902 et A7305, qui modernisent et améliorent les distributeurs d’alcool et soutiennent la vitalité économique de nos propriétaires de petites entreprises locales.

Sarah Clark, membre de l’Assemblée, a déclaré« Les brasseries agricoles et de restauration de New York ont ​​été obligées de consacrer du temps et des ressources à un processus annuel de renouvellement de licence, alors que les producteurs d’autres boissons alcoolisées ne sont tenus de renouveler leur licence que tous les trois ans. J’étais fier de porter ce projet de loi pour aider à alléger le fardeau des petites entreprises de notre État, et je remercie le gouverneur Hochul pour son soutien.

Le directeur exécutif de l’Association des brasseurs de l’État de New York, Paul Leone, a déclaré :« L’industrie de la bière artisanale à New York est la deuxième plus grande en termes de nombre total de brasseries dans le pays. Cela ne serait pas possible sans le soutien que nous recevons du gouverneur Hochul et de l’ensemble de l’administration. L’extension du renouvellement des licences de brasserie de 1 à 3 ans allège encore un fardeau administratif supplémentaire pour les brasseries et leur permet de continuer à se concentrer sur ce qu’elles font de mieux : brasser de la bière de classe mondiale.

Le directeur exécutif de l’Empire State Restaurant & Tavern Association, Scott Wexler, a déclaré : « Nous félicitons le gouverneur Hochul d’avoir signé ces projets de loi qui modernisent et mettent à jour la loi de l’État sur le contrôle des boissons alcoolisées. Ces mesures alimenteront le développement économique et la croissance de l’emploi, en particulier pour les petites entreprises qui constituent l’écrasante majorité des entreprises qui bénéficieront de ces changements. « , a déclaré Scott Wexler, directeur exécutif de l’Empire State Restaurant & Tavern Association.

La présidente et directrice générale de la New York State Restaurant Association, Melissa Auutilio, a déclaré : « Les progrès techniques ont amélioré les équipements de stockage et de mélange des boissons disponibles dans les bars et les restaurants. Cette législation met les lois ABC de l’État de New York en conformité avec la technologie moderne. Un plus grand nombre de bars et de restaurants pourront facilement pré-mélanger des boissons dans des appareils plus sûrs et mieux servir les clients. » J’applaudis le gouverneur Hochul et la législature de l’État pour avoir adopté ces nouvelles lignes directrices. »

Le président de l’Association des dépanneurs de New York, Ken Sopris, a déclaré : « L’Association des Magasins de Convenience de New York félicite la Gouverneure Kathy Hochul et le Parlement pour leur engagement à mettre à jour les lois de contrôle de l’alcool de New York afin de promouvoir des politiques respectueuses des consommateurs mais responsables. Le secteur des dépanneurs apprécie les mises à jour judicieuses de la loi qui offrent aux consommateurs adultes un accès sûr aux produits. Nos magasins et nos clients remercient le gouverneur pour son engagement à mettre à jour des politiques désuètes afin de moderniser les lois sur l’alcool de notre État.