Le gouverneur Hochul défend la réforme de la caution alors que le maire Adams fait pression pour des changements

Quelques heures avant que le maire Eric Adams ne tienne une conférence de presse mercredi pour affirmer qu’un “système insensé et défectueux” permettait aux récidivistes de continuer à être arrêtés puis libérés sans caution à New York, la gouverneure Kathy Hochul a lancé une sorte de frappe préventive. .

Il y a quatre mois, le gouverneur et la législature de l’État ont resserré les lois sur la libération sous caution de New York pour la deuxième fois en trois ans, rendant plus de crimes éligibles à la libération sous caution et donnant aux juges un pouvoir discrétionnaire supplémentaire pour prendre en compte à la fois la gravité d’une affaire et les récidives d’un accusé lors de la mise en liberté sous caution. .

Mais la maire, insatisfaite du taux de criminalité de la ville, remettait à nouveau la balle dans son camp.