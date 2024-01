Le gouverneur Hobbs dénonce le « manque de leadership » dans la crise de l’Université de l’Alberta

La gouverneure Katie Hobbs a fustigé la gestion de la « crise en cours » à l’Université de l’Arizona dans une lettre publiée jeudi soir, déclarant au Conseil des régents de l’Arizona : « Je ne fais plus confiance au processus en place ».

“Il ne s’agit plus seulement de finances. Il s’agit d’un manque de responsabilité, de transparence et, en fin de compte, de leadership”, a écrit Hobbs au président de Regents, Fred DuVal, et au directeur exécutif de Regents, John Arnold.

“Il est désormais évident que nous ne pouvons plus continuer sur la même voie”, a déclaré le gouverneur.

“Il n’y a pas de vision cohérente, et encore moins d’accord sur la gravité des problèmes, sur la manière de faire avancer l’université”, a-t-elle écrit dans cette lettre percutante, qu’elle a également publiée sur son compte X (anciennement Twitter). .

L’ABOR est le conseil de surveillance, dont le gouverneur est membre, des trois universités publiques de l’État. Arnold, son directeur, est également directeur financier par intérim et vice-président des affaires commerciales de l’UA – une situation que Hobbs a comparée à un cas potentiel du « renard gardant le poulailler ».

Hobbs a déclaré qu’elle craignait qu’il y ait un « conflit d’intérêts réel ou perçu » dans le fait qu’Arnold d’ABOR occupe le poste de directeur financier par intérim à l’UA depuis le 13 décembre, lorsque le président de l’UA, Robert C. Robbins, a annoncé qu’il avait « accepté la démission » de Lisa Rulney. en tant que directeur financier au milieu d’un déficit budgétaire et d’une erreur de calcul de 240 millions de dollars de réserves de trésorerie.

“En tant que gouverneur et membre du Conseil des régents de l’Arizona, j’ai la responsabilité de garantir la responsabilité afin de restaurer la foi et la confiance dans l’université”, a écrit Hobbs. “… Afin d’éviter que cela ne devienne un cas de ‘renard gardant le poulailler’, il est temps de faire appel à un consultant tiers indépendant” — rapidement.

Elle a déclaré qu’un consultant indépendant était nécessaire pour planifier les solutions proposées, mener un audit externe et fournir des rapports mensuels à elle-même et à ABOR.

Et elle a prévenu que si elle ne constatait pas de progrès adéquats, elle s’efforcerait « d’identifier d’autres changements de leadership ».

Des auditeurs externes à embaucher

DuVal, le président des régents, a déclaré jeudi soir au Arizona Daily Star qu’ABOR avait trouvé le problème et était capable de le résoudre, tout en ajoutant que le conseil d’administration ferait appel à un auditeur externe.

“Le gouverneur a fait des suggestions utiles qui correspondent à nos plans”, a déclaré DuVal. “Nous annoncerons les détails de notre plan lundi. De plus, nous ferons appel à des auditeurs tiers externes pour apporter une crédibilité supplémentaire au travail.”











Hobbs a également exigé que l’ABOR, dont les membres sont nommés par le gouverneur, lui soumette d’ici le 9 février un plan « qui comprend les principales stratégies et tactiques qui seront utilisées pour résoudre les problèmes financiers de l’université. Le plan devrait inclure des indicateurs et des repères clés. qui sera utilisé pour mesurer les progrès et le succès de la mise en œuvre du plan.

« Comme cette crise financière a déjà porté atteinte à la crédibilité de l’ABOR dans ses fonctions de surveillance, il doit y avoir une plus grande séparation entre le Conseil et l’université pour restaurer la confiance de mon bureau et du public. Afin de protéger au mieux le Conseil, l’université et les individus. “, a écrit Hobbs, qui a le pouvoir fiscal de négocier avec les législateurs le budget qui détermine le financement public des universités.

“Alarmant” mais réparable

La lettre de Hobbs est arrivée quelques heures seulement après qu’Arnold, lors d’une réunion spéciale de l’ABOR plus tôt jeudi, a déclaré que la trajectoire des coûts de l’UA était « alarmante » mais réparable, et que les solutions sur lesquelles lui et son équipe travaillent prendraient environ 18 à 36 mois pour être mises en œuvre. .

Robbins a déclaré en décembre que l’ampleur du déficit était encore en cours de détermination. Arnold, dans sa présentation de jeudi, a mentionné un déficit de 140 millions de dollars au cours de l’exercice précédent, dont il a déclaré que le département des sports de l’UA était responsable d’environ 35 millions de dollars. Arnold a également déclaré avoir observé un « décalage entre le coût réel de fonctionnement d’une école et les ressources qui sont allouées à cette école ».

Les restrictions que l’université a désormais imposées sur l’embauche, les augmentations, l’aide financière et les projets de construction « ralentiront les dépenses au cours des six prochains mois », a déclaré Arnold. Ces économies « nous donneront un peu de temps pour vraiment creuser et définir l’ampleur et la nature du problème auquel l’université est confrontée. … Et je pense que dans les prochains jours, nous serons en mesure de vraiment parler des problèmes auxquels nous sommes confrontés et des mesures immédiates.”

ABOR, en décembre, a approuvé des changements dans la gestion et la surveillance financières, notamment la création de deux rapports financiers supplémentaires qui doivent être complétés par l’UA, l’Arizona State University et la Northern Arizona University. Moody’s Investors Service, une société de notation de crédit obligataire, a par la suite salué la « réponse rapide et disciplinée d’ABOR pour améliorer la stabilité à long terme » de l’UC.

Préoccupations du Campus mondial UA

Hobbs, désignant un article jeudi dans The Arizona Republic, a particulièrement dénoncé ce qu’elle a qualifié de « la nature incroyablement risquée de l’achat » par UA de l’ancienne université d’Ashford, une école en ligne devenue aujourd’hui UA Global Campus, et a écrit que « des problèmes éthiques importants liés aux activités commerciales de l’université d’Ashford Ce modèle semble avoir été écarté par la direction de l’université lors de l’acquisition.

« À la lumière de ces préoccupations, je demande que le rapport comprenne des mesures de performance académique pour le Campus mondial et des informations détaillant les mesures prises pour garantir que le Campus mondial offre la même éducation de haute qualité que celle dispensée aux étudiants des autres divisions de l’université », a-t-elle écrit.

Cependant, quelques heures plus tôt, Arnold avait déclaré aux régents que les problèmes financiers de l’UA ne devaient pas être imputés à l’UA Global Campus.

“Nous pensons que (l’acquisition) aura un impact positif sur l’université à mesure que nous continuerons à réaliser des économies grâce au processus de fusion”, a déclaré Arnold.

L’UAGC est devenue un actif de l’UA le 30 juin 2023, ce qui signifie que toutes les dépenses du Global Campus n’ont eu aucun impact sur l’erreur de calcul qui a conduit à la crise financière actuelle, a-t-il rapporté.

Il a également déclaré que l’université avait pu « éliminer les postes » qui se chevauchaient entre le campus principal de l’UA et le programme UAGC.

Arnold a déclaré à plusieurs reprises que « les médias » avaient commis des erreurs dans leurs reportages sur l’UAGC et sur les difficultés financières de l’UA.

Les responsables de l’UA ont déclaré que le Campus mondial augmenterait considérablement la présence de l’UA dans l’enseignement supérieur en ligne, un rôle que des écoles telles que l’Arizona State University dominent depuis des années. Ils ont qualifié cela de service important à offrir aux étudiants non traditionnels, en particulier.

Les régents, en novembre 2022, ont indiqué qu’ils considéraient l’UAGC comme important pour l’avenir de l’UA en créant des incitations pour que Robbins augmente son salaire global en répondant aux critères de performance de l’école en ligne.

Mais de nombreux membres du corps professoral ont critiqué cette acquisition dans le passé, comme le montre un reportage détaillé de l’Arizona Daily Star.

Dans l’un des nombreux exemples, un comité de professeurs de l’Eller College of Management a émis un avertissement contre un éventuel accord commercial dans une lettre envoyée à ABOR et Robbins en juin 2020.

Le vote de censure n’est pas envisageable “pour l’instant”

La présidente du Sénat de la Faculté, Leila Hudson, a fait écho aux préoccupations de Hobbs, mais a déclaré qu’elle n’était pas sûre qu’un vote de censure soit la bonne décision. Le Sénat de la faculté avait déjà mené avec succès un vote de censure contre Robbins après l’assassinat du professeur d’hydrologie et d’études atmosphériques Thomas Mexiner au printemps 2023.

“Des gens me contactent à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution, demandant avec beaucoup d’enthousiasme un vote de censure”, a déclaré Hudson dans une interview vendredi matin. “À ce stade, je me soucie davantage d’assurer la stabilité et le fonctionnement continu de l’université, car c’est ce que nous devons à nos étudiants.”

Hudson a ajouté qu’il y aurait “beaucoup de temps dans le futur” pour évaluer le mandat de Robbins et décider si le Sénat de la faculté devait ou non procéder à un vote de censure.

“J’ai tout le temps pour cela, donc je ne suis pas pressée”, a-t-elle déclaré. « J’espère qu’il faudra avancer à un rythme plus mesuré et ne rien négliger dans nos efforts pour parvenir à une réforme productive, collaborative et honnête qui ne blâme pas injustement les unités académiques pour la mauvaise gestion et la crise de la surveillance. Je pense qu’il nous incombe d’agir un peu plus lentement.”

Hudson a toutefois ajouté que sa réflexion n’est pas stagnante. Elle pourrait changer d’avis, dit-elle, avant la réunion de lundi.