Le gouverneur hisse le drapeau de la fierté gay sur le Capitole du Wisconsin en signe de soutien à la communauté LGBTQ+

MADISON, Wis. (AP) – Un drapeau de la fierté gay s’est élevé jeudi au Capitole du Wisconsin en signe de soutien à la communauté LGBTQ + alors qu’il résiste aux attaques accrues des conservateurs à travers le pays.

Le gouverneur démocrate Tony Evers a ordonné que le drapeau soit hissé lors d’une cérémonie à midi sous les yeux de dizaines de spectateurs. Le drapeau flottera au-dessus du Capitole tout au long du mois de juin en reconnaissance du mois de la fierté sous le drapeau des États-Unis et du Wisconsin.

Le « YMCA » des Village People et la « Dancing Queen » d’Abba ont joué des haut-parleurs avant le début de la cérémonie. Les spectateurs portaient des T-shirts sur lesquels on pouvait lire « Be Kind » et « You Are Loved ».

Le gouverneur a dit à la foule qu’il était « jazzé comme l’enfer » d’être là. Il a reconnu que la communauté LGBTQ + est attaquée et que la rhétorique conservatrice à propos de la communauté a enhardi la haine. Lever le drapeau envoie un message à tous ceux qui veulent appartenir et trouver un chez-soi, a-t-il déclaré.

« Vous appartenez ici. Vous êtes les bienvenus ici », a déclaré Evers sous les applaudissements. « C’est un signal que je serai toujours aux côtés des Wisconsinites LGBTQ, y compris nos enfants trans et non conformes au genre, et que je me battrai pour les protéger avec tous les outils et tous les pouvoirs dont je dispose. »

Evers a ordonné qu’un drapeau de la fierté arc-en-ciel soit hissé au-dessus du Capitole chaque juin depuis son entrée en fonction en 2019. L’année dernière, il a ordonné que le drapeau de la fierté du progrès soit hissé au lieu du drapeau arc-en-ciel. Le drapeau de la fierté du progrès est une variante du drapeau arc-en-ciel avec des rayures supplémentaires et un motif en chevron qui représentent les personnes LGBTQ de couleur, les personnes transgenres et les personnes vivant avec ou décédées du VIH ou du sida, selon le bureau d’Evers. Il a choisi de hisser à nouveau le drapeau du progrès cette année.

La décision d’Evers de hisser le drapeau au-dessus du Capitole a été un point d’éclair dans le Wisconsin, un État du champ de bataille où les républicains contrôlent l’Assemblée législative et un démocrate contrôle le bureau du gouverneur. Les conservateurs ont fustigé cette décision en 2019, les législateurs du GOP la qualifiant de source de division et accusant Evers de faire avancer une cause politique.

L’ordre de hisser le drapeau s’accompagne d’encore plus de bagages cette année alors que les républicains de tout le pays s’efforcent de restreindre les droits des membres de la communauté LGBTQ +. Près de 500 projets de loi anti-LGBTQ+ ont été déposés dans les législatures des États cette année et au moins 18 États ont promulgué des lois restreignant ou interdisant les soins affirmant le genre pour les mineurs transgenres.

Robin Vos, le chef républicain de l’Assemblée du Wisconsin, a déclaré en avril qu’il pensait qu’un projet de loi interdisant aux athlètes trans de concourir dans les équipes féminines et féminines serait à nouveau présenté cette session.

La colère envers la communauté LGBTQ+ s’est également propagée au monde de l’entreprise. Target a annoncé en mai qu’elle avait retiré des produits et déplacé les présentoirs de fierté dans certains magasins du Sud, au milieu des inquiétudes concernant l’effet des présentoirs sur les enfants.

Bud Light est aux prises avec les retombées de son partenariat avec l’influenceur transgenre Dylan Mulvaney, qui a publié une vidéo Instagram en avril d’une canette de bière avec son visage dessus. Une cascade de critiques et de haine autour de la vidéo s’en est suivie, notamment parmi les personnalités conservatrices. Kid Rock a posté une vidéo de lui-même en train de filmer des cas de Bud Light et d’autres appelant au boycott de la marque.

Un tweet publié par Evers invitant le public au lever du drapeau de jeudi a suscité une certaine dérision. Une personne a répondu en demandant à Evers quand il prévoyait de lever « le drapeau hétérosexuel ».

D’autres ont remercié Evers d’avoir défendu les communautés marginalisées du Wisconsin, de promouvoir l’égalité des droits et d’appeler à l’amour et au respect des membres de la communauté LGBTQ+.

La sénatrice américaine Tammy Baldwin, originaire de Madison et ouvertement homosexuelle, a qualifié les projets de loi anti-LGBTQ+ circulant dans le pays d' »attaques déchirantes » dans un tweet reconnaissant juin comme le mois de la fierté gay.

« Il va nous falloir tous ce #PrideMonth et chaque mois pour contrer ces attaques de droite afin que tout le monde – même un enfant comme moi – grandisse en sachant qu’il appartient, et que la gentillesse et l’inclusion, et non la haine et la division, sont des valeurs américaines, » Baldwin a tweeté.

Todd Richmond, l’Associated Press