Le gouverneur du NOUVEAU-Mexique Michelle Lujan Grisham a défendu sa décision de s’installer avec un ancien membre du personnel de la campagne après l’avoir prétendument harcelé sexuellement.

La mère de deux enfants de 61 ans a versé au moins 62 500 $ à James Hallinan, un porte-parole de la campagne de 2018, qui a affirmé qu’elle avait déjà laissé tomber de l’eau sur ses genoux, puis lui avait attrapé l’entrejambe lors d’une réunion préélectorale.

La campagne du gouverneur du Nouveau-Mexique Michelle Lujan Grisham (photographiée en mars) a payé 62 500 $ pour régler les plaintes pour mauvais traitements sexuels Crédit : Rex

Hallinan a porté pour la première fois des accusations contre le gouverneur démocrate fin 2019 Crédit : Twitter

Malgré le paiement, le gouverneur a nié les allégations.

Décrivant la décision de s’installer, elle a déclaré aux journalistes: « J’étais concentrée sur la pandémie et je maintiendrai cette décision [to settle] chaque minute de chaque jour. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu d’autres règlements financiers et accords de non-divulgation de nature similaire, le gouverneur a répondu non.

Le comité politique de Lujan Grisham a versé au moins 62 500 $ à un avocat d’Hallinan.

Les paiements ont été effectués en cinq versements mensuels à un cabinet d’avocats représentant Hallinan, qui dirige maintenant un cabinet de relations publiques et de conseil politique.

Le gouverneur avait précédemment démenti les allégations publiques de Hallinan par l’intermédiaire d’un porte-parole de campagne.

J’ai été ouvert et transparent et je continuerai de le faire Lujan Grisham, gouverneur du Nouveau-Mexique

Il n’est pas clair si les accusations de harcèlement de Hallinan ont jamais été vérifiées de manière indépendante.

Elle a déclaré: « Je n’ai vu nulle part dans le pays où il y a une enquête indépendante sur une demande d’emploi.

« J’ai été ouvert et transparent et je continuerai de le faire. »

Lujan Grisham a déclaré que ce ne sont pas des problèmes que l’on trouve nulle part dans cette administration, et a noté qu’il n’y avait aucune justification des affirmations de Hallinan par des témoins.

L’incident aurait eu lieu au domicile de la représentante de l’État Deborah Armstrong, ancienne trésorière de campagne et partenaire commercial privé de Lujan Grisham.

Armstrong a déclaré qu’elle n’avait jamais rien vu d’inapproprié.

Hallinan a tweeté que la gouverneure Michelle Lujan Grisham n’était « pas au-dessus des lois » Crédit : Twitter

Les régulateurs du financement des campagnes électorales de l’État déclarent que les paiements de règlement à partir d’un compte de campagne politique sont autorisés car ils impliquent un conflit du travail lié au temps passé par Hallinan avec la campagne électorale du gouverneur.

Le bureau du gouverneur et la campagne ont refusé de dire si un paiement supplémentaire est toujours dû à Hallinan.

Cela survient alors que de multiples allégations de harcèlement sexuel et de tâtonnements contre le gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo ont déclenché une enquête du procureur général de cet État et sont incluses dans une enquête de l’Assemblée de New York sur d’éventuelles accusations de destitution.