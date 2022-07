Le gouverneur Greg Abbott ordonne à la police de l’État du Texas de renvoyer les migrants à la frontière

Cela semblait susceptible de compliquer les relations entre les agents des forces de l’ordre des États et les agents fédéraux, qui travaillent régulièrement ensemble le long de la frontière.

Le bureau de M. Abbott a adressé des demandes de renseignements à la Garde nationale et au ministère de la Sécurité publique, qui n’ont pas répondu à une demande de commentaires. Le Département de la sécurité intérieure et la patrouille frontalière n’ont pas non plus immédiatement commenté l’ordre.

Plusieurs questions subsistent quant à la manière dont l’ordre serait exécuté sur le terrain. Il n’était pas clair, par exemple, à quelle distance de la frontière les migrants seraient appréhendés, comment ils seraient identifiés et ce qui leur arriverait une fois déposés aux points d’entrée, qui se trouvent à une série de ponts entre le Mexique et le Texas. .

On ne savait pas non plus comment l’ordonnance s’articulerait avec les efforts existants de M. Abbott pour faire face à l’arrivée de migrants au Texas, dont l’un appelle les agents des forces de l’ordre à inculper ceux trouvés dans des ranchs privés d’intrusion. On ne s’attendait pas à ce que cela affecte un programme d’État dans lequel les migrants déjà traités par la patrouille frontalière se sont vu proposer des trajets vers Washington ou ailleurs dans des bus affrétés par l’État.

Kate Huddleston, avocate à l’ACLU du Texas, a déclaré que l’ordonnance encouragerait les forces de l’ordre de l’État “à profiler racialement les personnes noires et brunes” et qu’elle “attise imprudemment les flammes de la haine dans notre État”.

M. Abbott a déclaré que son administration envisageait d’invoquer les pouvoirs de guerre pour expulser les migrants non autorisés, mais qu’il y avait des problèmes juridiques. Parmi eux, a-t-il dit, il y avait la possibilité que cela « expose les forces de l’ordre de l’État du Texas à des poursuites » par le gouvernement fédéral.