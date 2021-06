Le gouverneur Greg Abbott annoncera son intention de construire un mur frontalier à la frontière du Texas et du Mexique – The Right Scoop

Le gouverneur Greg Abbott en a marre de ce que l’administration Biden a fait à la frontière et annoncera la semaine prochaine un plan pour construire un mur frontalier le long de la frontière texane :

EXAMINATEUR DC – Le gouverneur républicain Greg Abbott a déclaré qu’il révélerait bientôt un plan pour construire un mur le long de la frontière du Texas avec le Mexique. Abbott a fait cette annonce aux agents des forces de l’ordre, aux juges de comté et aux maires lors d’un «sommet sur la sécurité des frontières» dans la ville frontalière de Del Rio jeudi. « J’annoncerai la semaine prochaine le plan pour l’État du Texas de commencer à construire le mur frontalier dans l’État du Texas », a déclaré Abbott. « La crise frontalière n’est pas une question de rire », a-t-il déclaré. “Ce n’est pas un site touristique que les membres du Congrès peuvent visiter puis retourner à Washington et ne rien faire.” Abbott a insisté sur le fait que « un changement est nécessaire » alors que les villes frontalières de son État luttent contre les effets des migrants qui affluent dans le pays. « Une chose que nous savons et c’est qu’une crise frontalière afflige les agriculteurs, les éleveurs, les résidents de toute la région frontalière », a déclaré Abbott, détaillant le fardeau que la police locale a subi. « Vos agents chargés de l’application des lois, ils doivent réorienter leurs ressources pour faire face à la frontière par opposition à ce qu’ils traitent normalement, c’est-à-dire assurer la sécurité de vos communautés tous les jours », a-t-il déclaré. Abbott a critiqué les « politiques d’ouverture des frontières » de l’administration Biden pour l’augmentation de la migration, citant des données qui montraient une augmentation record d’une année sur l’autre des tentatives de franchissement illégal des frontières. En particulier, il a blâmé l’annulation par l’administration de la politique de « rester au Mexique » instituée par l’administration Trump. Il a également imputé l’augmentation de la migration illégale à « une différence d’engagement » entre l’administration actuelle et la plus récente. « Maintenant, l’engagement est que quiconque veut entrer sera autorisé à entrer », a déclaré Abbott, répétant: « Un changement est nécessaire. » Les autorités frontalières ont arrêté 180 034 personnes tentant d’entrer illégalement dans le pays en mai, contre 178 622 tentatives en avril et le nombre le plus élevé depuis plus de deux décennies.

J’adore ça, mais je suis sûr que tout ce qu’il annonce sera rapidement contesté devant les tribunaux.

Juste pour être clair, c’est différent de ce que l’Arizona a essayé de faire pendant les années Obama. Ils voulaient faire appliquer la loi sur l’immigration et ont perdu devant les tribunaux. Pour autant que je sache, Abbott veut simplement construire à la frontière. Si oui ou non cela comblerait les lacunes du mur Trump ou si ce serait un mur totalement différent à une certaine distance de celui-ci, je ne suis pas sûr. Mais ce que je sais, c’est que c’est nécessaire et qu’il échoue ou non, je suis content qu’Abbott se lance.