Le gouverneur gay du Colorado salue les remarques de Shawn Mendes sur la sexualité

Jared Polis, le gouverneur gay du Colorado, a félicité l’auteur-compositeur-interprète canadien Shawn Mendes pour avoir parlé de sa sexualité lors de son concert dans l’État cette semaine.

Le réalisateur à succès de « Treat You Better » Mendes se produisait à l’amphithéâtre Red Rocks, dans le Colorado, lundi soir (28 octobre), lorsqu’il a pris un moment pour parler de sa vie personnelle.

Mendes a décrit la sexualité comme une « chose magnifiquement complexe » qui est « difficile à mettre dans des cases », ajoutant : « J’essaie d’être courageux et de me permettre d’être un humain et de ressentir des choses. C’est tout ce que je veux vraiment dire pour l’instant.

Il se lance ensuite dans une interprétation de « La Montagne », dans laquelle il aborde les rumeurs sur sa sexualité.

« Il était entouré de Coloradans accueillants »

Mercredi 30 octobre, Polis, qui est devenu en 2021 le premier gouverneur américain à contracter un mariage homosexuel, après avoir marqué l’histoire trois ans plus tôt en tant que premier homosexuel à être élu gouverneur d’un État américain, a exprimé son soutien. pour Mendès.

Polis a dit TMZ: « Red Rocks est un endroit idéal pour partager tout et n’importe quoi. Le Colorado est un État où chacun, peu importe qui il est, peut aimer qui il aime sans crainte et être qui il est.

Il a déclaré que le choix de Mendes de s’ouvrir sur place était juste car « il était entouré de Coloradans accueillants qui soutiennent sa liberté personnelle d’être exactement qui il est ».

Mendes était en couple avec sa collègue auteure-compositrice-interprète Camila Cabello depuis un peu plus de deux ans, mais ils se sont séparés en novembre 2021. Il a également brièvement fréquenté Sabrina Carpenter l’année dernière.

Le nouvel album du chanteur, Shawnsort le 15 novembre.

