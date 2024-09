Le gouverneur Gavin Newsom signe une loi interdisant les sacs en plastique en Californie

Dimanche, le gouverneur Gavin Newsom a signé un projet de loi qui comblera une lacune juridique qui a permis une augmentation des déchets de sacs en plastique en Californie, malgré une loi de 2014 conçue pour interdire ce fléau environnemental.

« Les sacs en plastique polluent notre environnement et se décomposent en microplastiques qui contaminent notre eau potable et menacent notre santé », a déclaré Jenn Engstrom, directrice de CALPIRG, un groupe de défense des consommateurs. « Les Californiens ont voté pour interdire les sacs en plastique dans notre État il y a près de dix ans, mais la loi avait clairement besoin d’être révisée. Avec la signature du gouverneur, la Californie a enfin interdit les sacs en plastique dans les caisses des supermarchés une fois pour toutes. »

En 2014, le Parlement a adopté une loi interdisant les sacs en plastique à usage unique aux caisses des supermarchés et des magasins de détail. Elle a toutefois autorisé les magasins à proposer aux consommateurs, contre une somme modique, des sacs « réutilisables ». Ces sacs comprenaient des sacs en papier et en polyéthylène haute densité, qui, selon les fabricants de plastique, pouvaient être réutilisés.

Cette année, CALPIRG a publié un rapport montrant que le volume de déchets de sacs en plastique en Californie avait en fait augmenté depuis 2014 en raison d’une lacune dans cette loi.

En 2014, 157 385 tonnes de sacs en plastique ont été jetées en Californie. En 2021, ce tonnage a grimpé à 231 072, soit une augmentation de 47 %.

Même en tenant compte de l’augmentation de la population, note le rapport, le nombre est passé de 4,08 tonnes pour 1 000 personnes en 2014 à 5,89 tonnes pour 1 000 personnes en 2021.

Le la nouvelle loi entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et se concentre uniquement sur les sacs de caisse, et non sur les sacs utilisés pour contenir des produits ou emballer des aliments susceptibles de provoquer une contamination, comme la viande. De plus, à compter du 1er janvier 2028, la définition d’un sac en papier recyclé passerait d’un sac fabriqué à partir de 40 % de matériaux recyclés à un sac contenant plus de 50 % de matériaux recyclés.

« La nouvelle interdiction aux caisses des épiceries renforce la position de la Californie en tant que leader dans la lutte contre la crise mondiale de la pollution plastique », a déclaré Christy Leavitt, directrice de la campagne sur les plastiques d’Oceana.

Elle a déclaré que les sacs en plastique sont « l’un des types de plastique les plus mortels pour la faune océanique » et a noté que lorsqu’ils se décomposent, ils deviennent un polluant environnemental pernicieux – ayant été détectés dans l’air, l’eau, les plantes et le corps humain.

« Nos dirigeants élus au niveau des États et au niveau national devraient continuer à adopter de nouvelles politiques pour arrêter la pollution plastique à la source », a-t-elle déclaré.

Un État à l’échelle de l’État sondage Une étude publiée par Oceana en 2022 a révélé que 86 % des électeurs californiens soutiennent les politiques locales et nationales qui réduisent le plastique à usage unique, et 92 % des électeurs californiens sont préoccupés par les produits en plastique à usage unique tels que les sacs d’épicerie, les bouteilles de boissons et les contenants de plats à emporter.

« Rien de ce que nous utilisons pendant quelques minutes ne devrait polluer l’environnement pendant des centaines d’années », a déclaré Laura Deehan, directrice d’Environment California. « Enfin, grâce à cette mise à jour nécessaire de l’interdiction des sacs en plastique, les sacs d’épicerie ne constitueront plus une menace pour les tortues de mer, les oiseaux et autres animaux sauvages en Californie. »

D’autres ont également salué la nouvelle loi.

« C’est un événement majeur ! Les Californiens ont voté pour l’interdiction des sacs en plastique en 2016 et ils n’ont pas obtenu ce pour quoi ils ont voté », a déclaré Nick Lapis, directeur du plaidoyer pour Californians Against Waste, en faisant référence à la Proposition 67, une mesure de vote qui a doublé l’interdiction des sacs en plastique de 2014 et a été approuvée par les électeurs californiens. « Je pense qu’il s’agit d’un exemple important de la façon dont les décideurs politiques californiens s’engagent sur des questions au fil du temps et ne se contentent pas de laisser tomber le jour où un projet de loi est adopté. »

L’industrie du recyclage du plastique s’est toutefois opposée à ce projet de loi.

« Nous sommes déçus que le gouverneur Newsom ait choisi de signer le projet de loi 1053 du Sénat », a déclaré Erin Hass, directrice exécutive de l’American Recyclable Plastic Bag Alliance. « Ce projet de loi imparfait est similaire à la législation en vigueur dans le New Jersey, au Canada et dans d’autres régions, qui a entraîné l’utilisation généralisée de sacs en plastique non recyclables importés. »

Dimanche également, le gouverneur a opposé son veto à l’AB 2214, qui aurait obligé les agences d’État à commencer à élaborer des directives et un langage pour s’attaquer au problème croissant de la pollution par les microplastiques.

Dans une déclaration expliquant les raisons de son refus de signer, Newsom a évoqué une loi de 2018 qui ordonnait au Conseil de protection des océans d’élaborer une stratégie nationale sur les microplastiques, qu’il a décrite comme fournissant une « approche globale et coordonnée pour identifier les premières mesures que la Californie peut prendre pour lutter contre la pollution par les microplastiques et faire progresser la recherche existante sur les microplastiques ».

Cette loi exigeait que le conseil et d’autres agences de l’État rendent compte de leurs conclusions à l’Assemblée législative de l’État avant décembre 2025.

« Je pense que ce projet de loi et l’obligation pour les agences d’élaborer des plans de travail avant la publication de recommandations politiques sont prématurés », a écrit Newsom.