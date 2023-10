Le gouverneur Gavin Newsom choisit Laphonza Butler pour occuper le siège de Dianne Feinstein au Sénat

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a choisi Laphonza Butler, présidente d’EMILY’s List, pour occuper le siège de la défunte sénatrice démocrate Dianne Feinstein, a confirmé le bureau du gouverneur à NBC News.

Elle sera la troisième femme noire à siéger au Sénat. Politique a signalé pour la première fois le choix de Newsom pour Butler.

Feinstein, la femme la plus ancienne au Sénat, est décédée Jeudi à 90 ans.

En Californie, le gouverneur a le pouvoir de nommer un sénateur pour siéger jusqu’aux prochaines élections générales prévues à l’échelle de l’État. Cela signifie que Butler servira jusqu’à ce que le prochain sénateur, que les électeurs choisiront lors des élections de novembre 2024, prête serment.

Butler dirige la Liste d’EMILY, qui œuvre pour élire des femmes démocrates, depuis 2021, date à laquelle elle est devenue la première femme noire à diriger l’organisation. Vendredi, elle a publié un hommage à Feinstein sur les réseaux sociaux, la qualifiant de «un titan au Sénat» et « une figure légendaire des femmes en politique et dans tout le pays ».

Le majordome carrière professionnelle est enracinée en Californie, où elle a dirigé la section locale 2015 du SEIU, le plus grand syndicat de l’État. Elle est également une alliée de longue date de la vice-présidente Kamala Harris, membre du conseil d’administration de l’Université de Californie et directrice des politiques publiques et des campagnes en Amérique du Nord pour Airbnb.

Butler est une électrice du Maryland, mais, selon le bureau du gouverneur, elle possède une maison en Californie et y transférera son inscription.

Newsom, un démocrate, avait fourni des indices substantiels ces derniers mois sur la manière dont il choisirait la remplaçante de Feinstein si son siège devenait vacant.

Il avait dit qu’il nommerait une femme noire si l’un des sièges du Sénat de Californie s’ouvrait. Il a également déclaré le mois dernier dans l’émission « Meet the Press » de NBC News que même s’il « ne voulait pas prendre un autre rendez-vous », il savait que c’était sa « responsabilité ».

Newsom a également déclaré que son choix équivaudrait à une nomination « intérimaire » et qu’il ne nommerait aucun des candidats qui se présentaient pour succéder à Feinstein en 2024. Parmi eux figurent les représentants Barbara Lee, Adam Schiff et Katie Porter.

Choisir l’un d’entre eux, a déclaré Newsom, « serait complètement injuste » pour les candidats « qui ont travaillé d’arrache-pied » dans leurs campagnes.

Butler, cependant, n’aura aucune contrainte sur ses projets et sera libre de briguer le siège si elle le souhaite. Un porte-parole d’EMILY’s List n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

On ne sait pas encore quand elle prêtera serment ; cela pourrait se produire au plus tôt mardi après-midi, lorsque le Sénat reprendra ses sessions.

Le Congressional Black Caucus avait exhorté Newsom a nommé Lee, affirmant qu’elle était « la seule personne ayant le courage, la vision et le bilan nécessaire pour éradiquer la pauvreté, faire face à l’industrie des combustibles fossiles, défendre notre démocratie et faire avancer sans relâche le programme progressiste ».

Newsom avait précédemment nommé Alex Padilla, alors secrétaire d’État californien, au siège du Sénat laissé vacant après que Harris ait été élu vice-président ; la dernière nomination signifie qu’il aura choisi les deux sénateurs de l’État.

Outre Harris et maintenant Butler, Carol Moseley Braun, de l’Illinois, était la seule autre femme sénatrice noire.

Les électeurs de l’État se rendront aux urnes lors des élections primaires du Sénat le 5 mars. La Californie utilise une primaire générale, ce qui signifie que tous les candidats de tous les partis apparaissent sur le même scrutin primaire, les deux principaux obtenant des voix se qualifiant pour les élections générales de novembre, quel que soit leur parti politique.

Feinstein, qui était le membre le plus âgé du Sénat, ainsi que la sénatrice la plus ancienne et la sénatrice la plus ancienne de Californie, a annoncé en février qu’elle prévoyait de prendre sa retraite à la fin de 2024, à la fin de son mandat. en haut.

Mais elle a fait face à des appels répétés à la démission en raison de préoccupations concernant sa santé. Après que Feinstein ait raté les votes en février, son porte-parole a déclaré quelques jours plus tard que « le sénateur est en Californie cette semaine pour traiter d’une question de santé » et « espère revenir bientôt à Washington ».

Feinstein a également subi des pressions ces dernières années pour qu’il démissionne afin de laisser la place à des législateurs plus jeunes. En avril 2022, elle s’est opposée un reportage dans le San Francisco Chronicle citant plusieurs collègues anonymes exprimant leurs inquiétudes quant au fait qu’elle était mentalement inapte à servir. « Je reste déterminée à faire ce que j’ai dit que je ferais lors de ma réélection en 2018 : me battre pour les Californiens », avait-elle alors déclaré.