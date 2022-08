Le gouverneur et l’AG se tiennent prêts à réagir au verdict d’un accident de moto

Les avocats de la défense dénoncent les commentaires du gouverneur du New Hampshire Chris Sununu et de son procureur général après qu’un jury a acquitté un chauffeur de camion dans la mort de sept motocyclistes, mais les deux hommes ont déclaré mercredi qu’ils maintenaient leurs déclarations.

Après un procès de deux semaines, les jurés ont délibéré pendant moins de trois heures mardi avant de déclarer Volodymyr Zhukovskyy, 26 ans, innocent pour sept chefs d’homicide involontaire coupable, sept chefs d’homicide par négligence et un chef de conduite imprudente. Les accusations découlent d’un accident survenu le 21 juin 2019 à Randolph qui a tué sept membres du Jarheads Motorcycle Club du New Hampshire, du Massachusetts et du Rhode Island.

Les procureurs ont fait valoir que Zhukovskyy – qui avait pris de l’héroïne, du fentanyl et de la cocaïne plus tôt le jour de l’accident – ​​a fait des allers-retours à plusieurs reprises avant la collision et a dit à la police qu’il l’avait provoquée. Mais un juge a rejeté huit chefs d’accusation liés à son état d’ébriété, et ses avocats ont blâmé le motard principal, Albert “Woody” Mazza Jr., affirmant qu’il était ivre et ne regardait pas où il allait lorsqu’il a perdu le contrôle de sa moto et a glissé. devant le camion de Zhukovskyy.

Après le verdict, Sununu a déclaré qu’il partageait “le choc, l’indignation et la colère que tant de gens ont exprimés” depuis l’accident.

“Les Fallen Seven n’ont pas reçu justice aujourd’hui, et c’est une tragédie absolue”, a-t-il déclaré.

Le procureur général John Formella a déclaré qu’il pensait que l’État avait prouvé son cas.

“M. Joukovski aurait dû être reconnu coupable des charges retenues dans cette affaire et tenu responsable d’avoir causé sept morts et de nombreux blessés », a-t-il déclaré. “Nous remercions la Cour et les jurés pour leur service, et bien que nous soyons extrêmement déçus, nous respectons le verdict et notre système de justice.”

L’Association des avocats de la défense pénale du New Hampshire a déclaré que les commentaires de Formella violaient les normes professionnelles et que les deux déclarations critiquant le verdict pourraient dissuader le futur service de jury.

“Ces déclarations sont irresponsables, dangereuses, irrespectueuses envers les jurés et portent atteinte à l’intégrité du système judiciaire pénal”, a déclaré le groupe dans un communiqué. “Ils sont également contraires aux règles conçues pour protéger les droits de l’accusé et protéger les jurés contre une influence indue et le harcèlement.”

Selon ces règles, les procureurs doivent éviter les commentaires qui critiquent les actions ou le verdict du jury et doivent « accepter respectueusement les acquittements ». Le porte-parole de Formella, Michael Garrity, a souligné la dernière phrase de la déclaration du procureur général lorsqu’on lui a demandé de répondre aux avocats de la défense, tandis que le porte-parole de Sununu a déclaré que le gouverneur maintenait ses commentaires.

Mais les avocats de la défense ont déclaré que leurs commentaires pourraient causer des problèmes pour les futurs procès.

“Nos jurés doivent-ils craindre d’être excoriés publiquement par le gouverneur et le chef des forces de l’ordre s’ils découvrent (comme les jurés l’ont fait ici) que l’État n’a pas réussi à s’acquitter de sa charge ?” ils ont dit. « Que notre gouverneur mette si fort son pouce sur la balance est un abus de sa plate-forme et de son bureau. D’accord ou non, le jury ici a fait son travail et sa décision mérite le respect plutôt que la condamnation publique.

Holly Ramer, Associated Press