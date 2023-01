Le gouverneur entrant de Pennsylvanie fait appel à un ancien responsable du GOP pour un poste électoral

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Un ancien responsable des élections de Philadelphie qui a raconté avoir subi des menaces de mort pour avoir défendu le dépouillement des votes de la ville en 2020 contre les mensonges de l’ancien président Donald Trump sera nommé au plus haut poste de l’administration électorale en Pennsylvanie par le nouveau gouverneur démocrate , Josh Shapiro.

La prochaine nomination d’Al Schmidt au poste de secrétaire d’État, annoncée jeudi par Shapiro, le prépare à superviser ce qui devrait être une élection âprement disputée en 2024 sur le champ de bataille présidentiel critique. Schmidt est la première sélection du Cabinet de Shapiro à être révélée avant son investiture le 17 janvier.

La protection des élections et des droits de vote était au cœur de la campagne de Shapiro, car il a souligné son intention de nommer un secrétaire d’État “pro-démocratie” et son rôle, en tant que procureur général, dans la lutte contre les efforts devant les tribunaux de Trump et de ses alliés pour annuler la présidentielle de 2020. élection.

“Al Schmidt a fait ses preuves dans la défense de notre démocratie, la protection des droits de vote et la résistance à l’extrémisme – même face à de graves menaces”, a déclaré Shapiro dans un communiqué.

Schmidt, 51 ans, est un républicain, correspondant au thème de Shapiro de façonner une administration bipartite dans une Pennsylvanie politiquement divisée.

Schmidt est président et chef de la direction du Comité des soixante-dix, un groupe de bon gouvernement à Philadelphie. Avant de rejoindre le groupe il y a un an, Schmidt a passé une décennie en tant que républicain élu au conseil de trois membres qui supervise les élections à Philadelphie et a travaillé pour le GOP de la ville et de l’État.

Vendredi, deuxième anniversaire de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis, Schmidt sera parmi les 12 personnes à recevoir la médaille présidentielle des citoyens du président Joe Biden lors d’une cérémonie à la Maison Blanche. C’est la première fois que Biden décerne la médaille, la deuxième plus haute distinction civile du pays.

“Lors des élections de 2020, il a maintenu le décompte des voix malgré la pression et les efforts pour annuler les élections”, a déclaré la Maison Blanche.

L’occupation du poste de secrétaire d’État est sujette à confirmation au Sénat contrôlé par les républicains.

Le travail d’un salaire de 165 000 $ consiste à superviser la façon dont les 67 comtés de l’État organisent leurs élections, en leur donnant des conseils et une assistance sur la façon de les gérer – une tâche qui s’est complexifiée avec l’avènement de la loi sur le vote par correspondance sans excuse de l’État et le complot. théoriciens inspirés par le mensonge de Trump selon lequel les élections de 2020 lui ont été volées.

Le département administre également une longue liste de commissions de licences professionnelles qui relèvent du département.

En 2020, Schmidt est devenu le visage du décompte des voix prolongé à Philadelphie lorsque Trump et sa campagne ont affirmé à plusieurs reprises que «de mauvaises choses se produisent à Philadelphie» et ont répandu des mensonges pour semer le doute sur la légitimité des élections dans la ville fortement démocrate.

Avec l’aide de Philadelphie, Trump a perdu la Pennsylvanie au profit de Biden.

Peu de républicains, voire aucun, sont venus à la défense de Schmidt à une époque où il a déclaré avoir reçu des menaces de mort inspirées par Trump contre lui et sa famille qu’il a qualifiées de «terrorisme domestique». Au contraire, le Parti républicain de l’État et la plupart des législateurs du GOP de l’État ont cherché à empêcher que les votes électoraux de la Pennsylvanie soient attribués à Biden.

Aucun procès, procureur ou travailleur électoral n’a produit de preuve de fraude généralisée lors des élections de 2020 à Philadelphie.

Au lendemain des élections, Schmidt a témoigné devant un comité du Sénat américain et le comité du Congrès qui a enquêté sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Il est depuis devenu un éminent critique de ce qu’il a appelé le “cercle vicieux” des théoriciens du complot et des politiciens qui répandent des mensonges sur les élections.

Les mensonges incitent les électeurs trompés à exiger que les politiciens fassent quelque chose – ce qui entraîne généralement une pression pour restreindre les droits de vote et des menaces violentes contre les travailleurs électoraux, a déclaré Schmidt.

Schmidt a déclaré dans une interview qu’il avait plusieurs objectifs pour améliorer les élections en Pennsylvanie.

L’un tourne autour de «choses plus grandes et plus larges», comme faciliter autant que possible l’inscription et le vote des gens, et s’assurer que ces votes sont comptés – un clin d’œil aux détails techniques qui ont abouti à des milliers de bulletins de vote par correspondance de la part de personnes légales et éligibles. les électeurs se font expulser.

“Je pense que c’est une sorte d’étoile polaire dans beaucoup de choses et vous guide pour déterminer comment améliorer le processus électoral pour les électeurs”, a déclaré Schmidt.

Plus précisément, il a déclaré que la loi devait être modifiée pour permettre aux comtés de traiter les bulletins de vote par correspondance avant le jour des élections afin de produire des résultats plus tôt et d’éviter un décompte prolongé des votes post-électoraux qui a été exploité en 2020 par Trump et ses alliés pour diffuser des informations erronées sur la fraude. .

La Pennsylvanie est l’un des rares États à accorder si peu de temps pour traiter ces bulletins de vote – mais les législateurs républicains ont refusé de l’autoriser sans concessions des démocrates sur des choses comme une loi d’identification des électeurs plus stricte.

Cela place la Pennsylvanie dans une «désavantage unique» lorsque d’autres États produisent des résultats de vote par correspondance le soir des élections, a déclaré Schmidt.

___

Le correspondant de l’Associated Press à la Maison Blanche, Zeke Miller, a contribué à ce rapport. Suivez Marc Lévy sur Twitter : http://twitter.com/timelywriter

Marc Lévy, Associated Press